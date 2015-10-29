私たちのファンページに参加してください
DeMarker (DeM) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1870
デマーカー(DeM)は、ある期間の最大値とそれよりも前の期間の最大値の比較に基づいています。
もし現在の足の高値が前よりも高ければ、それぞれの差が加算されます。もし現在の高値が低い、もしくは前の期間の高値と同じなら、0が加算されます。N期間から得られる差を合計します。得られた値はデマーカーの分子として、現在値とひとつ前の差を合計した同じ値で割ります。もし現在の安値が前の足の安値よりも大きければ、0が加算されます。
インジケーターが30よりも下回ったとき、上向きの転換が予想されます。インジケーターが70よりも上回ったとき、下向きの転換が予想されます。
長い期間で利用する場合、インジケーターを計算により長期での相場の方向性を知ることが可能です。短い期間でインジケーターを利用すると、リスクが最も少ないタイミングでエントリーでき、取引時間を調整するための指針になります。
Demarker indicator
計算:
"i" 期間におけるデマーカーの値:
DeMax (i) を計算
HIGH (i) > HIGH (i - 1) の場合 : DeMax (i) = HIGH (i) - HIGH (i - 1)
それ以外の場合 DeMax (i) = 0
DeMin (i) を計算
LOW (i) < LOW (i - 1)の場合、: DeMin (i) = LOW (i - 1) - LOW (i)
それ以外の場合 DeMin (i) = 0
計算によるデマーカーの値:
DMark (i) = SMA (DeMax, N) / (SMA (DeMax, N) + SMA (DeMin, N))
ただし:
- HIGH (i) - 現在のロウソク足の高値;
- LOW (i) - 現在のロウソク足の安値;
- HIGH (i - 1) - ひとつ前のロウソク足の高値;
- LOW (i - 1) - ひとつ前のロウソク足の安値;
- SMA - 単純移動平均線;
- N - 計算に利用する期間.
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/26
