トレーディングにおけるニューラルネットワークの実用化。 Python (パートI)

トレーディングにおけるニューラルネットワークの実用化。 Python (パートI)

Andrey Dibrov

イントロダクション

前の記事では、「トレードにおけるニューラルネットワークの実用化 と実践」と題して、Matlabのニューラルネットワークを用いて実装したニューラルネットワークモジュールの実用化について考えてみました。 しかし、その記事では、インプットデータの作成やネットワークトレーニング関連の操作に関する質問は取り上げられていませんでした。 この記事では、それらの疑問を例を用いて検討し、Pythonで動作するライブラリのニューラルネットワークを使用して、さらなるコードを実装していきます。 今回は、トレードシステムの実装原理が異なります。 この変形は、基本記事「トレードにおけるニューラルネットワークの実用化」の第5段落で説明しました。 今回の実装では、Google社が開発した機械学習ライブラリTensorFlowを使用します。 また、ニューラル ネットワークを記述するために Keras ライブラリを使用します。


1. データ作成

ニューラルネットワーク学習のデータ準備に関するポイントを考えてみましょう。

  • 意思決定のために、2つのニューラルネットワークを用いて、一方向にポジションを開くために使用します。
  • 前述のポイントによれば、トレーニングデータは、各方向ごとに2つのグループに分割する必要があります。
  • 前のシステムと同様に、最初のニューラルネットワークをトレーニングして、標準的なテクニカルインジケータと同様のインジケータを構築します。 以前のシステムでは、自分で書いたインジケータを使用していたので、タスク中のExpert Advisorに負荷をかけたくなかったので、このソリューションを使用しました。 ターミナルからはクオートしか受け取れないので、Pythonを使用します。 ニューラルネットワークのデータを用意するには、インジケータをPythonスクリプトで構築する必要があります。 このようなインジケータを構築するためのニューラルネットワークを教えることで、スクリプト内で重複する必要がなくなります。 
  • 2番目のニューラルネットワークは、トレード戦略を作成することに基づいて、シグナルインジケータを構築します。
  • ニューラルネットワークは、EURUSDのH1チャートでトレーニングされます。
  • その結果、システムを構築するためには、買いのためのニューラルネットワークを2つ、売りのためのネットワークを2つ用意する必要があります。 このように、4つのニューラルネットワークがシステムの中で機能することになります。

ネットワークを学習するためのデータを準備するために、2つのスクリプトを使用します。PythonPrices.mq5とPythonIndicators.mq5です。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                 PythonPrices.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs

input string Date="2004.07.01 00:00";
input string DateOut="2010.12.31 23:00";
input int History=0;

double inB[22];
string Date1;

int HandleInpuNet1Min;
int HandleInpuNet1Max;

double DibMin1_1[];
double DibMax1_1 [];
int DibMin1_1Handle;
int DibMax1_1Handle;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int k=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;

   DibMin1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMin1-1",History);
   CopyBuffer(DibMin1_1Handle,0,0,k,DibMin1_1);
   ArraySetAsSeries(DibMin1_1,true);

   DibMax1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMax1-1",History);
   CopyBuffer(DibMax1_1Handle,0,0,k,DibMax1_1);
   ArraySetAsSeries(DibMax1_1,true);

   HandleInpuNet1Min=FileOpen(Symbol()+"InputNet1Min.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   HandleInpuNet1Max=FileOpen(Symbol()+"InputNet1Max.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   FileSeek(HandleInpuNet1Min,0,SEEK_END);
   FileSeek(HandleInpuNet1Max,0,SEEK_END);

   if(HandleInpuNet1Min>0)
     {
      Alert("Writing to the file InputNet1Min");

      for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--)
        {

         Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i));

         if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1)
           {
            if((DibMin1_1[i]==-1 && DibMin1_1[i+1]==1 && DibMax1_1[i]==1) || (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1))
              {
               for(int m=0; m<=14; m++)
                 {
                  inB[m]=inB[m+5];
                 }

               inB[15]=(iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000;
               inB[16]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000;
               inB[17]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;
               inB[18]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1))*10000;
               inB[19]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;

               inB[20]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i))*10000;
               inB[21]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;

               FileWrite(HandleInpuNet1Min,

                         inB[0],inB[1],inB[2],inB[3],inB[4],inB[5],inB[6],inB[7],inB[8],inB[9],inB[10],inB[11],inB[12],inB[13],inB[14],inB[15],
                         inB[16],inB[17],inB[18],inB[19],inB[20],inB[21]);
              }
           }
        }

      FileClose(HandleInpuNet1Min);
     }
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   if(HandleInpuNet1Max>0)
     {
      Alert("Writing the file InputNet1Max");

      for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--)
        {

         Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i));

         if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1)
           {
            if((DibMax1_1[i]==-1 && DibMax1_1[i+1]==1 && DibMin1_1[i]==1)|| (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1))
              {
               for(int m=0; m<=14; m++)
                 {
                  inB[m]=inB[m+5];
                 }

               inB[15]=(iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000;
               inB[16]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000;
               inB[17]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;
               inB[18]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1))*10000;
               inB[19]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;

               inB[20]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i))*10000;
               inB[21]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000;

               FileWrite(HandleInpuNet1Max,

                         inB[0],inB[1],inB[2],inB[3],inB[4],inB[5],inB[6],inB[7],inB[8],inB[9],inB[10],inB[11],inB[12],inB[13],inB[14],inB[15],
                         inB[16],inB[17],inB[18],inB[19],inB[20],inB[21]);
              }
           }
        }

      FileClose(HandleInpuNet1Max);
     }
   Alert("Files written");

  }
//+------------------------------------------------------------------+


//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             PythonIndicators.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property strict
#property script_show_inputs

input string Date="2004.07.01 00:00";
input string DateOut="2010.12.31 23:00";
input int History=0;

double Stochastic0[];
double Stochastic1[];
double CCI_Open[];
double CCI_Low[];
double CCI_High[];
double Momentum_Open[];
double Momentum_Low[];
double Momentum_High[];
double RSI_Open[];
double RSI_Low[];
double RSI_High[];
double WPR[];
double MACD_Open[];
double MACD_Low[];
double MACD_High[];
double OsMA_Open[];
double OsMA_Low[];
double OsMA_High[];
double TriX_Open[];
double TriX_Low[];
double TriX_High[];
double BearsPower[];
double BullsPower[];
double ADX_MINUSDI[];
double ADX_PLUSDI[];
double StdDev_Open[];
double StdDev_Low[];
double StdDev_High[];

//--------------------------
double DibMin1_1[];
double DibMax1_1 [];

int DibMin1_1Handle;
int DibMax1_1Handle;
//--------------------------
double inB[60];
double inS[60];

string Date1;

int HandleInputNet2OutNet1Min;
int HandleOutNet2Min;
int HandleInputNet2OutNet1Max;
int HandleOutNet2Max;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int k=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;

//------ Daily Low

   DibMin1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMin1-1",History);
   CopyBuffer(DibMin1_1Handle,0,0,k,DibMin1_1);
   ArraySetAsSeries(DibMin1_1,true);

   DibMax1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMax1-1",History);
   CopyBuffer(DibMax1_1Handle,0,0,k,DibMax1_1);
   ArraySetAsSeries(DibMax1_1,true);

   int Stochastic_handle=iStochastic(NULL,PERIOD_H1,5,3,3,MODE_SMA,STO_LOWHIGH);
   CopyBuffer(Stochastic_handle,0,0,k,Stochastic0);
   CopyBuffer(Stochastic_handle,1,0,k,Stochastic1);
   ArraySetAsSeries(Stochastic0,true);
   ArraySetAsSeries(Stochastic1,true);

   int CCI_Open_handle=iCCI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(CCI_Open_handle,0,0,k,CCI_Open);
   ArraySetAsSeries(CCI_Open,true);

   int CCI_Low_handle=iCCI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(CCI_Low_handle,0,0,k,CCI_Low);
   ArraySetAsSeries(CCI_Low,true);

   int Momentum_Open_handle=iMomentum(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(Momentum_Open_handle,0,0,k,Momentum_Open);
   ArraySetAsSeries(Momentum_Open,true);

   int Momentum_Low_handle=iMomentum(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(Momentum_Low_handle,0,0,k,Momentum_Low);
   ArraySetAsSeries(Momentum_Low,true);

   int RSI_Open_handle=iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(RSI_Open_handle,0,0,k,RSI_Open);
   ArraySetAsSeries(RSI_Open,true);

   int RSI_Low_handle=iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(RSI_Low_handle,0,0,k,RSI_Low);
   ArraySetAsSeries(RSI_Low,true);

   int WPR_handle=iWPR(NULL,PERIOD_H1,14);
   CopyBuffer(WPR_handle,0,0,k,WPR);
   ArraySetAsSeries(WPR,true);

   int MACD_Open_handle=iMACD(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(MACD_Open_handle,0,0,k,MACD_Open);
   ArraySetAsSeries(MACD_Open,true);

   int MACD_Low_handle=iMACD(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(MACD_Low_handle,0,0,k,MACD_Low);
   ArraySetAsSeries(MACD_Low,true);

   int OsMA_Open_handle=iOsMA(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(OsMA_Open_handle,0,0,k,OsMA_Open);
   ArraySetAsSeries(OsMA_Open,true);

   int OsMA_Low_handle=iOsMA(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(OsMA_Low_handle,0,0,k,OsMA_Low);
   ArraySetAsSeries(OsMA_Low,true);

   int TriX_Open_handle=iTriX(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(TriX_Open_handle,0,0,k,TriX_Open);
   ArraySetAsSeries(TriX_Open,true);

   int TriX_Low_handle=iTriX(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(TriX_Low_handle,0,0,k,TriX_Low);
   ArraySetAsSeries(TriX_Low,true);

   int BearsPower_handle=iBearsPower(NULL,PERIOD_H1,13);
   CopyBuffer(BearsPower_handle,0,0,k,BearsPower);
   ArraySetAsSeries(BearsPower,true);

   int ADX_MINUSDI_handle=iADX(NULL,PERIOD_H1,14);
   CopyBuffer(ADX_MINUSDI_handle,2,0,k,ADX_MINUSDI);
   ArraySetAsSeries(ADX_MINUSDI,true);

   int StdDev_Open_handle=iStdDev(NULL,PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN);
   CopyBuffer(StdDev_Open_handle,0,0,k,StdDev_Open);
   ArraySetAsSeries(StdDev_Open,true);

   int StdDev_Low_handle=iStdDev(NULL,PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE_LOW);
   CopyBuffer(StdDev_Low_handle,0,0,k,StdDev_Low);
   ArraySetAsSeries(StdDev_Low,true);
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   HandleInputNet2OutNet1Min=FileOpen(Symbol()+"InputNet2OutNet1Min.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   HandleOutNet2Min=FileOpen(Symbol()+"OutNet2Min.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   FileSeek(HandleInputNet2OutNet1Min,0,SEEK_END);
   FileSeek(HandleOutNet2Min,0,SEEK_END);

   if(HandleInputNet2OutNet1Min>0)
     {
      Alert("Writing the files InputNet2OutNet1Min and OutNet2Min");

      for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--)
        {
         Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i));

         if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1)
           {
            if(((DibMin1_1[i]==-1 && DibMin1_1[i+1]==1 && DibMax1_1[i]==1)) || (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1))

              {
               for(int m=0; m<=35; m++)
                 {
                  inB[m]=inB[m+12];
                 }

               inB[36]=Stochastic0[i];
               inB[37]=Stochastic1[i];
               inB[38]=CCI_Low[i];
               inB[39]=Momentum_Low[i];
               inB[40]=RSI_Low[i];;
               inB[41]=WPR[i+1];
               inB[42]=MACD_Low[i]*10000;
               inB[43]=OsMA_Low[i]*100000;
               inB[44]=TriX_Low[i]*100000;;
               inB[45]=BearsPower[i+1]*1000;
               inB[46]=ADX_MINUSDI[i+1];
               inB[47]=StdDev_Low[i]*10000;

               inB[48]=Stochastic0[i];
               inB[49]=Stochastic1[i];
               inB[50]=CCI_Open[i];
               inB[51]=Momentum_Open[i];
               inB[52]=RSI_Open[i];;
               inB[53]=WPR[i];
               inB[54]=MACD_Open[i]*10000;
               inB[55]=OsMA_Open[i]*100000;
               inB[56]=TriX_Open[i]*100000;;
               inB[57]=BearsPower[i]*1000;
               inB[58]=ADX_MINUSDI[i];
               inB[59]=StdDev_Open[i]*10000;

               FileWrite(HandleInputNet2OutNet1Min,
                         inB[0],inB[1],inB[2],inB[3],inB[4],inB[5],inB[6],inB[7],inB[8],inB[9],inB[10],inB[11],inB[12],inB[13],
                         inB[14],inB[15],inB[16],inB[17],inB[18],inB[19],inB[20],inB[21],inB[22],inB[23],inB[24],inB[25],inB[26],
                         inB[27],inB[28],inB[29],inB[30],inB[31],inB[32],inB[33],inB[34],inB[35],inB[36],inB[37],inB[38],inB[39],
                         inB[40],inB[41],inB[42],inB[43],inB[44],inB[45],inB[46],inB[47],inB[48],inB[49],inB[50],inB[51],inB[52],
                         inB[53],inB[54],inB[55],inB[56],inB[57],inB[58],inB[59]);

               FileWrite(HandleOutNet2Min,
                         (iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i))*10000);
              }
           }
        }
     }

   //------ Daily High

   int CCI_High_handle=iCCI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(CCI_High_handle,0,0,k,CCI_High);
   ArraySetAsSeries(CCI_High,true);

   int Momentum_High_handle=iMomentum(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(Momentum_High_handle,0,0,k,Momentum_High);
   ArraySetAsSeries(Momentum_High,true);

   int RSI_High_handle=iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(RSI_High_handle,0,0,k,RSI_High);
   ArraySetAsSeries(RSI_High,true);

   int MACD_High_handle=iMACD(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(MACD_High_handle,0,0,k,MACD_High);
   ArraySetAsSeries(MACD_High,true);

   int OsMA_High_handle=iOsMA(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(OsMA_High_handle,0,0,k,OsMA_High);
   ArraySetAsSeries(OsMA_High,true);

   int TriX_High_handle=iTriX(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(TriX_High_handle,0,0,k,TriX_High);
   ArraySetAsSeries(TriX_High,true);

   int BullsPower_handle=iBullsPower(NULL,PERIOD_H1,13);
   CopyBuffer(BullsPower_handle,0,0,k,BullsPower);
   ArraySetAsSeries(BullsPower,true);

   int ADX_PLUSDI_handle=iADX(NULL,PERIOD_H1,14);
   CopyBuffer(ADX_PLUSDI_handle,1,0,k,ADX_PLUSDI);
   ArraySetAsSeries(ADX_PLUSDI,true);

   int StdDev_High_handle=iStdDev(NULL,PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH);
   CopyBuffer(StdDev_High_handle,0,0,k,StdDev_High);
   ArraySetAsSeries(StdDev_High,true);
//---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   HandleInputNet2OutNet1Max=FileOpen(Symbol()+"InputNet2OutNet1Max.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   HandleOutNet2Max=FileOpen(Symbol()+"OutNet2Max.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   FileSeek(HandleInputNet2OutNet1Max,0,SEEK_END);
   FileSeek(HandleOutNet2Max,0,SEEK_END);

   if(HandleInputNet2OutNet1Max>0)
     {
      Alert("Writing the files InputNet2OutNet1Max and OutNet2Max");

      for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--)
        {
         Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i));

         if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1)
           {
            if(((DibMax1_1[i]==-1 && DibMax1_1[i+1]==1 && DibMin1_1[i]==1)) || (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1))

              {
               for(int m=0; m<=35; m++)
                 {
                  inS[m]=inS[m+12];
                 }

               inS[36]=Stochastic0[i];
               inS[37]=Stochastic1[i];
               inS[38]=CCI_High[i];
               inS[39]=Momentum_High[i];
               inS[40]=RSI_High[i];;
               inS[41]=WPR[i+1];
               inS[42]=MACD_High[i]*10000;
               inS[43]=OsMA_High[i]*100000;
               inS[44]=TriX_High[i]*100000;;
               inS[45]=BullsPower[i+1]*1000;
               inS[46]=ADX_PLUSDI[i+1];
               inS[47]=StdDev_High[i]*10000;

               inS[48]=Stochastic0[i];
               inS[49]=Stochastic1[i];
               inS[50]=CCI_Open[i];
               inS[51]=Momentum_Open[i];
               inS[52]=RSI_Open[i];;
               inS[53]=WPR[i];
               inS[54]=MACD_Open[i]*10000;
               inS[55]=OsMA_Open[i]*100000;
               inS[56]=TriX_Open[i]*100000;;
               inS[57]=BullsPower[i]*1000;
               inS[58]=ADX_PLUSDI[i];
               inS[59]=StdDev_Open[i]*10000;

               FileWrite(HandleInputNet2OutNet1Max,
                         inS[0],inS[1],inS[2],inS[3],inS[4],inS[5],inS[6],inS[7],inS[8],inS[9],inS[10],inS[11],inS[12],inS[13],
                         inS[14],inS[15],inS[16],inS[17],inS[18],inS[19],inS[20],inS[21],inS[22],inS[23],inS[24],inS[25],inS[26],
                         inS[27],inS[28],inS[29],inS[30],inS[31],inS[32],inS[33],inS[34],inS[35],inS[36],inS[37],inS[38],inS[39],
                         inS[40],inS[41],inS[42],inS[43],inS[44],inS[45],inS[46],inS[47],inS[48],inS[49],inS[50],inS[51],inS[52],
                         inS[53],inS[54],inS[55],inS[56],inS[57],inS[58],inS[59]);

               FileWrite(HandleOutNet2Max,
                         (iOpen(NULL,PERIOD_H1,i)-iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000);
              }
           }
        }
     }

   Alert("Files written");
  }
//+------------------------------------------------------------------+

1サンプルは、営業日の開始からその日の安値の最初のリーチまでとなります。 2回目のサンプルは、その日の高値の最初のリーチまでとなります。 このため、スクリプトでは2つのインジケータを使用します。DibMin1-1.mq5 と DibMax1-1.mq5 です。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    DibMin1-1.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_minimum -2
#property indicator_maximum 2
#property indicator_color1 Red
#property indicator_label1  "DibMin1-1"
//---- input parameters
input int History=500;
double Buf[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Buf,INDICATOR_DATA);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int    i,z,Calc;
   double price;

   i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;
   if(i>History-1)
      i=History-1;
   if(History==0)
      i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;
   ArraySetAsSeries(Buf,true);
   ArraySetAsSeries(time,true);

   while(i>=0)
     {
      int min=0;
      Calc=(int)time[i]%86400/3600;
      double min1=iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)));
      for(z=0;z<=Calc;z++)
        {
          price=iLow(NULL,PERIOD_H1,i+z);
          if(min1<price)
          {
           min=1;
          }else
          {
           min=-1;
          break;
          }
         }
      Buf[i]=min;
      i--;
     }
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    DibMax1-1.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_plots   1
#property indicator_type1   DRAW_LINE 
#property indicator_minimum -2
#property indicator_maximum 2
#property indicator_color1 LightSeaGreen
#property indicator_label1  "DibMax1-1"
//---- input parameters
input int History=500;
double Buf[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,Buf,INDICATOR_DATA);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
//---
   int    i,z,Calc;
   double price;
   
   i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;
   if (i>History-1)i=History-1;
   if (History==0) i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1;
   ArraySetAsSeries(Buf,true);
   ArraySetAsSeries(time,true);
   
   while(i>=0)
     {
      int max=0;
      Calc=(int)time[i]%86400/3600;
      double max1=iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)));
      for(z=0;z<=Calc;z++)
        {
          price=iHigh(NULL,PERIOD_H1,i+z);//+1-1
          if(max1>price)
          {
           max=1;
          }else
          {
           max=-1;
           break;
          }
         }   
      Buf[i]=max;
      i--;
      } 
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

サンプルインジケータ

価格が日足の極値に達すると、インジケータ値は-1に設定されます。

EURUSD H1チャート上でスクリプトを実行すると、\Common\Filesフォルダ内に6つのCSVファイルが作成されます。

  • EURUSDInputNet1MaxとEURUSDInputNet1Minは価格データ付きのファイルです。 このファイル名から、例えば EURUSDInputNet1Max には Net1Max ニューラル ネットワークのインプットデータが含まれていることがわかります。
  • EURUSDInputNet2OutNet1MaxとEURUSDInputNet2OutNet1Minはインジケータ値のファイルです。 これらの値が Net2 のインプットとなり、Net1 の出力となります。 この部分は多少の実験が必要なことに注意してください。Net2 は、標準的なテクニカルインジケータを使用して、または Net1 の応答を使用して学習させることができます。
  • EURUSDOutNet2MaxとEURUSDOutNet2Minは、Net2の出力：時間足の始まりと日足の始まり（または日足の終わりと時間足の始まり）の価格差です。

  1. ニューラルネットワークは、価格が極端な値に近づくことでトレーニングされますが、価格そのものではなく、インジケータ値を解釈します。
  2. ニューラルネットワークのターゲットは、時間足の始まりと日足の始まり (日足の終わりと時間足の始まり)の価格の差です。 また、ここで他のターゲットを試してみることができます、例えば、他の価格.の間の差のようなものです。
  3. このアプローチでは、ニューラルネットワークは日の特定の高値と安値を見つけるためにトレーニングされているのではなく、日の極値までの価格振幅を考慮して、高値/安値が近づく確率で動作するので、ニューラルネットワークモジュールのエラー応答の確率を平滑化します。 その後、価格振幅を利用することにした場合、日足終値と時間足始値の差を利用することができます。 この場合、起こるべきイベントではなく、達成されたターゲットを使用してニューラルネットワークをトレーニングするので、最初のオプションが好ましいようです。 このオプションは、過去のイベントを評価する方が予測を立てるよりも簡単なので、より論理的です。

2. パイソンニューラルネットワーク学習

まずは、MQL5のドキュメントのインテグレーションのセクションを確認します。 Python 3.8をインストールしてMetaTrader5の統合モジュールを接続したら、同じようにTensorFlow、Keras、Numpy、Pandasのライブラリを接続します。

TensorFlowのインストール


TensorFlowセットアップウィンドウ


ニューラルネットワークはPythonスクリプトEURUSDPyTren.pyを使って学習します。

import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.models import load_model

InputNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet1Min.csv', delimiter=';',header=None)
InputNet2OutNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet2OutNet1Min.csv', delimiter=';',header=None)
OutNet2=pd.read_csv('EURUSDOutNet2Min.csv', delimiter=';',header=None)

mean = InputNet1.mean(axis=0)
std = InputNet1.std(axis=0)
InputNet1 -= mean
InputNet1 /= std

mean = InputNet2OutNet1.mean(axis=0)
std = InputNet2OutNet1.std(axis=0)
InputNet2OutNet1 -= mean
InputNet2OutNet1 /= std

Net1Min = Sequential()
Net1Min.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],)))
Net1Min.add(Dense(60))

Net1Min.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mse'])
print(Net1Min.summary())

Net1Min.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs=10, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net1Min.save('net1Min.h5')

mean = OutNet2.mean(axis=0)
std = OutNet2.std(axis=0)
OutNet2 -= mean
OutNet2 /= std

Net2Min = Sequential()
Net2Min.add(Dense(60, activation='relu', input_shape=(InputNet2OutNet1.shape[1],)))
Net2Min.add(Dense(1))

Net2Min.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mae'])
print(Net2Min.summary())

Net2Min.fit(InputNet2OutNet1, OutNet2, epochs=100, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net2Min.save('net2Min.h5')

InputNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet1Max.csv', delimiter=';',header=None)
InputNet2OutNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet2OutNet1Max.csv', delimiter=';',header=None)
OutNet2=pd.read_csv('EURUSDOutNet2Max.csv', delimiter=';',header=None)

mean = InputNet1.mean(axis=0)
std = InputNet1.std(axis=0)
InputNet1 -= mean
InputNet1 /= std

mean = InputNet2OutNet1.mean(axis=0)
std = InputNet2OutNet1.std(axis=0)
InputNet2OutNet1 -= mean
InputNet2OutNet1 /= std

Net1Max = Sequential()
Net1Max.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],)))
Net1Max.add(Dense(60))

Net1Max.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mse'])
print(Net1Max.summary())

Net1Max.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs=10, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net1Max.save('net1Max.h5')

mean = OutNet2.mean(axis=0)
std = OutNet2.std(axis=0)
OutNet2 -= mean
OutNet2 /= std

Net2Max = Sequential()
Net2Max.add(Dense(60, activation='relu', input_shape=(InputNet2OutNet1.shape[1],)))
Net2Max.add(Dense(1))

Net2Max.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mae'])
print(Net2Max.summary())

Net2Max.fit(InputNet2OutNet1, OutNet2, epochs=100, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net2Max.save('net2Max.h5')

NetTest=pd.read_csv('EURUSDTest.csv', delimiter=';',header=None)
Date=pd.read_csv('EURUSDDate.csv', delimiter=';',header=None)

Net1Min = load_model('net1Min.h5')
Net2Min=  load_model('net2Min.h5')
Net1Max = load_model('net1Max.h5')
Net2Max=  load_model('net2Max.h5')
Net1Min = Net1Min.predict(NetTest)
Net2Min = Net2Min.predict(Net1Min)
Net1Max = Net1Max.predict(NetTest)
Net2Max = Net2Max.predict(Net1Max)

Date=pd.DataFrame(Date)
Date['0'] = Net2Min
Date.to_csv('IndicatorMin.csv',index=False, header=False,sep=';')
Date['0'] = Net2Max
Date.to_csv('IndicatorMax.csv',index=False, header=False,sep=';')

Date['0'] = Net2Min
Date['1'] = Net2Max
Date.to_csv('Indicator.csv',index=False, header=False,sep=';')

input('Press ENTER to exit')

このスクリプトを\Common\Filesに保存します。

スクリプトを詳しく見ていきましょう。 
import numpy as np
import pandas as pd
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense
from tensorflow.keras.models import load_model

Kerasからライブラリ、パッケージ、モジュールを接続するためのブロックです。

InputNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet1Min.csv', delimiter=';',header=None)
InputNet2OutNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet2OutNet1Min.csv', delimiter=';',header=None)
OutNet2=pd.read_csv('EURUSDOutNet2Min.csv', delimiter=';',header=None)

データファイルからデータフレームを作成します。

mean = InputNet1.mean(axis=0)
std = InputNet1.std(axis=0)
InputNet1 -= mean
InputNet1 /= std
データを標準化します。 
Net1Min = Sequential()
Net1Min.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],)))
Net1Min.add(Dense(60))

シークエンシャルネットワークモデルは、インプット層に22個のニューロンがあり、出力層には60個のニューロンがあります。

Net1Min = Sequential()
Net1Min.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],)))
Net1Min.add(Dense(11))
Net1Min.add(Dense(60))
さらに、隠しレイヤーを追加してみるのもいいでしょう。 
Net1Max.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mse'])
print(Net1Max.summary())

ネットワークをコンパイルし、そのパラメータをPrintします。

Net1Min.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs=10, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3)
Net1Min.save('net1Min.h5')

ニューラル ネットワークのトレーニング: 10 エポック; ミニサンプル サイズは 10; トレーニング データの 30% は検証に割り当てられます。 ハイパー パラメータは、さらなる調整が必要な場合もあります。 トレーニングされたニューラルネットワークを保存します。

NetTest=pd.read_csv('EURUSDTest.csv', delimiter=';',header=None)
Date=pd.read_csv('EURUSDDate.csv', delimiter=';',header=None)

テスト用のデータフレームを作成します。

Net1Min = load_model('net1Min.h5')
Net2Min=  load_model('net2Min.h5')
Net1Max = load_model('net1Max.h5')
Net2Max=  load_model('net2Max.h5')
Net1Min = Net1Min.predict(NetTest)
Net2Min = Net2Min.predict(Net1Min)
Net1Max = Net1Max.predict(NetTest)
Net2Max = Net2Max.predict(Net1Max)

保存したニューラルネットワークを読み込み、その結果を取得します。

Date=pd.DataFrame(Date)
Date['0'] = Net2Min
Date.to_csv('IndicatorMin.csv',index=False, header=False,sep=';')
Date['0'] = Net2Max
Date.to_csv('IndicatorMax.csv',index=False, header=False,sep=';')

Date['0'] = Net2Min
Date['1'] = Net2Max
Date.to_csv('Indicator.csv',index=False, header=False,sep=';')

取得したデータをファイルに保存します。

input('Press ENTER to exit')
待つか、ウィンドウを閉じるか。

また、スクリプトの正常な動作を確保するためには、ニューラルネットワークの応答を受信するためのデータを準備しておく必要がありますが、インジケータを形成するために使用され、このインジケータのトレード戦略の効率を分析するために使用します。

PythonTestExpert Expert Advisorsを使って行います。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             PythonTestExpert.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright " Copyright © 2019, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property strict

int handleInput;
int HandleDate;

double in[22];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
   handleInput=FileOpen(Symbol()+"Test.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
   HandleDate=FileOpen(Symbol()+"Date.csv",FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   FileClose(handleInput);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   for(int i=0; i<=14; i++)
     {
      in[i]=in[i+5];
     }

   in[15]=((iOpen(NULL,PERIOD_D1,0)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*100000);
   in[16]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iOpen(NULL,PERIOD_D1,0))*100000);
   in[17]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*100000);
   in[18]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iOpen(NULL,PERIOD_H1,1))*10000);
   in[19]=((iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*10000);


   in[20]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iOpen(NULL,PERIOD_H1,0))*10000);
   in[21]=((iOpen(NULL,PERIOD_H1,0)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*10000);


   FileWrite(handleInput,

             in[0],in[1],in[2],in[3],in[4],in[5],in[6],in[7],in[8],in[9],in[10],in[11],in[12],in[13],in[14],in[15],
             in[16],in[17],in[18],in[19],in[20],in[21]);

   FileWrite(HandleDate,TimeCurrent());

  }
//+------------------------------------------------------------------+

オープンプライスモードを使用して、H1チャート上のストラテジーテスターでエキスパートアドバイザを実行します。 テストのデータ期間：2011年初頭から現在までです。 このエキスパートアドバイザは、MetaTrader5から受け取った価格を元にPythonスクリプトが形成するデータを実際の運用でシミュレーションします。 


このEAは、EURUSDTestとEURUSDDateの2つのファイルを\Commonフォルダに作成します。

PythonスクリプトEURUSDPyTren.pyを実行します。 (うまくいかない場合は、先に説明した追加パッケージを再インストールし、コンピュータを再起動する必要があるかもしれません)。 すべてが正しい場合、スクリプトはダブルクリックで実行されます。

スクリプト操作

その結果、「\Common\Files」フォルダ内に以下のファイルが作成されます。 

  • net1Max.h5, net1Min.h5, net2Max.h5, net2Min.h5 - リアルタイムでトレードする際に基本スクリプトで使用するトレーニングされたネットワークです。
  • IndicatorMaxとIndicatorMinは、別々のテストの2つのネットワーク応答です。
  • インジケータは複合的な対応です。

Folder \Common\Files


ターミナルの1_MetaTrader5インジケータを起動します。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                        1_MetaTrader5.mq5 |
//|                                 Copyright © 2019, Andrey Dibrov. |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2019, Andrey Dibrov."
//--- indicator settings
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Red
#property indicator_color2  DodgerBlue

int Handle;
int i;

double    ExtBuffer[];
double    SignBuffer[];

datetime Date1;
datetime Date0;

string File_Name="Indicator.csv";

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignBuffer,INDICATOR_DATA);

   IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,5);

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {

   Handle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");

   Date0=StringToTime(FileReadString(Handle));

   FileClose(Handle);

   i=iBarShift(NULL,PERIOD_H1,Date0,false);
   
   Handle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");
  
   ArraySetAsSeries(ExtBuffer,true);
   ArraySetAsSeries(SignBuffer,true);

   while(!FileIsEnding(Handle) && !IsStopped())
     {
      Date1=StringToTime(FileReadString(Handle));
      ExtBuffer[i]=StringToDouble(FileReadString(Handle));
      SignBuffer[i]=StringToDouble(FileReadString(Handle));
      i--;
     }
  
   FileClose(Handle);

   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

インジケータ

ニューラルネットワークのトレーニングにはあまり力を入れていませんが、依存関係が見えています。

3. 得られた結果の最適化。

PythonOptimizExpertEAを使って、出来上がったインジケータを最適化してみましょう。 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          PythonOptimizExpert.mq5 |
//|                                   Copyright 2020, Andrey Dibrov. |
//|                           https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright " Copyright © 2019, Andrey Dibrov."
#property link      "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66"
#property version   "1.00"
#property strict

#include<Trade\Trade.mqh>

CTrade  trade;

input int H1;
input int H2;
input int H3;
input int H4;

input double Buy;
input double Buy1;
input double Sell;
input double Sell1;

input int LossBuy;
input int ProfitBuy;
input int LossSell;
input int ProfitSell;

ulong TicketBuy1;
ulong TicketSell0;

datetime Count;

double Buf_0[];
double Buf_1[];

bool send1;
bool send0;

int k;
int K;
int bars;
int Handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

   Handle=FileOpen("Indicator.csv",FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");

   while(!FileIsEnding(Handle)&& !IsStopped())
     {
      StringToTime(FileReadString(Handle));
      bars++;
     }
   FileClose(Handle);

   ArrayResize(Buf_0,bars);
   ArrayResize(Buf_1,bars);

   Handle=FileOpen("Indicator.csv",FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";");

   while(!FileIsEnding(Handle)&& !IsStopped())
     {
      Count=StringToTime(FileReadString(Handle));
      Buf_0[k]=StringToDouble(FileReadString(Handle));
      Buf_1[k]=StringToDouble(FileReadString(Handle));
      k++;
     }
   FileClose(Handle);

   int deviation=10;
   trade.SetDeviationInPoints(deviation);
   trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN);
   trade.SetAsyncMode(true);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   MqlDateTime stm;
   TimeToStruct(TimeCurrent(),stm);

   int    digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS);
   double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT);
   double PriceAsk=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK);
   double PriceBid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID);

   doubleSL1=NormalizeDouble(PriceBid-LossBuy*point,digits);
   doubleTP1=NormalizeDouble(PriceAsk+ProfitBuy*point,digits);
   doubleSL0=NormalizeDouble(PriceAsk+LossSell*point,digits);
   doubleTP0=NormalizeDouble(PriceBid-ProfitSell*point,digits);

   if(LossBuy==0)
      SL1=0;

   if(ProfitBuy==0)
      TP1=0;

   if(LossSell==0)
      SL0=0;

   if(ProfitSell==0)
      TP0=0;

//---------Buy1
   if(send1==false && K>0 &&  Buf_0[K]<Buy && Buy<Buy1 && iLow(NULL,PERIOD_H1,1)<iLow(NULL,PERIOD_H1,2) && stm.hour>H1 && stm.hour<H2 && H1<H2)
     {
      send1=trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,1,PriceAsk,SL1,TP1);//SL1,TP1
      TicketBuy1 = trade.ResultDeal();
     }

   if(send1==true && K>0 &&  Buf_0[K]>Buy1 &&  Buy<Buy1 && iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)>iHigh(NULL,PERIOD_H1,2) )
     {
      trade.PositionClose(TicketBuy1);
      send1=false;
     }

//---------Sell0

   if(send0==false && K>0 &&  Buf_1[K]<Sell && Sell<Sell1 && iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)>iHigh(NULL,PERIOD_H1,2) && stm.hour>H3 && stm.hour<H4 && H3<H4)
     {
      send0=trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL,1,PriceBid,SL0,TP0);//SL0,TP0
      TicketSell0 = trade.ResultDeal();
     }

   if(send0==true && K>0 &&  Buf_1[K]>Sell1 && Sell<Sell1 && iLow(NULL,PERIOD_H1,1)<iLow(NULL,PERIOD_H1,2) )
     {
      trade.PositionClose(TicketSell0);
      send0=false;
     }
   K++;
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//---
   double ret=0.0;
//---

//---
   return(ret);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

以下の変数を最適化することができます。

  • Н1, Н2 - 買いが実行される時間帯。
  • Н3 ,H4 - 売りが行われる時間帯。
  • Buy, Buy1 —Buf_0[]インジケータの赤線レベルを示します。
  • Sell, Sell1 - は、Buf_1[] インジケータの青い線のレベルを示します。
  • LossBuy、ProfitBuy、LossSell、ProfitSell - リミットレベル。

図のように最適化パラメータを設定してみましょう。 インジケータレベルの最適化のみを行うということです。

最適化されたインジケータレベル

最適化パラメータ

最適化の結果



テスト結果。 最適化期間はテストチャートの赤線までです。 続いて、最適化されたパラメータを使用してテストを行います。


得られたパラメータを使って、さらにタイムオーダーとストップオーダーで最適化してみましょう。

では、得られたパラメータをすべてテストしてみましょう。


オプションで、それぞれのトレード方向を個別に最適化してみることもできます。

結論

以下の動画は、Pythonスクリプトの準備を理解するのに役立つでしょう。

