トレーディングにおけるニューラルネットワークの実用化。 Python (パートI)
イントロダクション
前の記事では、「トレードにおけるニューラルネットワークの実用化 と実践」と題して、Matlabのニューラルネットワークを用いて実装したニューラルネットワークモジュールの実用化について考えてみました。 しかし、その記事では、インプットデータの作成やネットワークトレーニング関連の操作に関する質問は取り上げられていませんでした。 この記事では、それらの疑問を例を用いて検討し、Pythonで動作するライブラリのニューラルネットワークを使用して、さらなるコードを実装していきます。 今回は、トレードシステムの実装原理が異なります。 この変形は、基本記事「トレードにおけるニューラルネットワークの実用化」の第5段落で説明しました。 今回の実装では、Google社が開発した機械学習ライブラリTensorFlowを使用します。 また、ニューラル ネットワークを記述するために Keras ライブラリを使用します。
1. データ作成
ニューラルネットワーク学習のデータ準備に関するポイントを考えてみましょう。
- 意思決定のために、2つのニューラルネットワークを用いて、一方向にポジションを開くために使用します。
- 前述のポイントによれば、トレーニングデータは、各方向ごとに2つのグループに分割する必要があります。
- 前のシステムと同様に、最初のニューラルネットワークをトレーニングして、標準的なテクニカルインジケータと同様のインジケータを構築します。 以前のシステムでは、自分で書いたインジケータを使用していたので、タスク中のExpert Advisorに負荷をかけたくなかったので、このソリューションを使用しました。 ターミナルからはクオートしか受け取れないので、Pythonを使用します。 ニューラルネットワークのデータを用意するには、インジケータをPythonスクリプトで構築する必要があります。 このようなインジケータを構築するためのニューラルネットワークを教えることで、スクリプト内で重複する必要がなくなります。
- 2番目のニューラルネットワークは、トレード戦略を作成することに基づいて、シグナルインジケータを構築します。
- ニューラルネットワークは、EURUSDのH1チャートでトレーニングされます。
- その結果、システムを構築するためには、買いのためのニューラルネットワークを2つ、売りのためのネットワークを2つ用意する必要があります。 このように、4つのニューラルネットワークがシステムの中で機能することになります。
ネットワークを学習するためのデータを準備するために、2つのスクリプトを使用します。PythonPrices.mq5とPythonIndicators.mq5です。
//+------------------------------------------------------------------+ //| PythonPrices.mq5 | //| Copyright 2020, Andrey Dibrov. | //| https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property strict #property script_show_inputs input string Date="2004.07.01 00:00"; input string DateOut="2010.12.31 23:00"; input int History=0; double inB[22]; string Date1; int HandleInpuNet1Min; int HandleInpuNet1Max; double DibMin1_1[]; double DibMax1_1 []; int DibMin1_1Handle; int DibMax1_1Handle; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- int k=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; DibMin1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMin1-1",History); CopyBuffer(DibMin1_1Handle,0,0,k,DibMin1_1); ArraySetAsSeries(DibMin1_1,true); DibMax1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMax1-1",History); CopyBuffer(DibMax1_1Handle,0,0,k,DibMax1_1); ArraySetAsSeries(DibMax1_1,true); HandleInpuNet1Min=FileOpen(Symbol()+"InputNet1Min.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); HandleInpuNet1Max=FileOpen(Symbol()+"InputNet1Max.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); FileSeek(HandleInpuNet1Min,0,SEEK_END); FileSeek(HandleInpuNet1Max,0,SEEK_END); if(HandleInpuNet1Min>0) { Alert("Writing to the file InputNet1Min"); for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--) { Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i)); if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1) { if((DibMin1_1[i]==-1 && DibMin1_1[i+1]==1 && DibMax1_1[i]==1) || (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1)) { for(int m=0; m<=14; m++) { inB[m]=inB[m+5]; } inB[15]=(iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000; inB[16]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000; inB[17]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000; inB[18]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1))*10000; inB[19]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000; inB[20]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i))*10000; inB[21]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000; FileWrite(HandleInpuNet1Min, inB[0],inB[1],inB[2],inB[3],inB[4],inB[5],inB[6],inB[7],inB[8],inB[9],inB[10],inB[11],inB[12],inB[13],inB[14],inB[15], inB[16],inB[17],inB[18],inB[19],inB[20],inB[21]); } } } FileClose(HandleInpuNet1Min); } //------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ if(HandleInpuNet1Max>0) { Alert("Writing the file InputNet1Max"); for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--) { Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i)); if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1) { if((DibMax1_1[i]==-1 && DibMax1_1[i+1]==1 && DibMin1_1[i]==1)|| (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1)) { for(int m=0; m<=14; m++) { inB[m]=inB[m+5]; } inB[15]=(iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000; inB[16]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*100000; inB[17]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000; inB[18]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1))*10000; inB[19]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i+1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000; inB[20]=(iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i))*10000; inB[21]=(iOpen(NULL,PERIOD_H1,i)-iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000; FileWrite(HandleInpuNet1Max, inB[0],inB[1],inB[2],inB[3],inB[4],inB[5],inB[6],inB[7],inB[8],inB[9],inB[10],inB[11],inB[12],inB[13],inB[14],inB[15], inB[16],inB[17],inB[18],inB[19],inB[20],inB[21]); } } } FileClose(HandleInpuNet1Max); } Alert("Files written"); } //+------------------------------------------------------------------+
//+------------------------------------------------------------------+ //| PythonIndicators.mq5 | //| Copyright 2020, Andrey Dibrov. | //| https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property strict #property script_show_inputs input string Date="2004.07.01 00:00"; input string DateOut="2010.12.31 23:00"; input int History=0; double Stochastic0[]; double Stochastic1[]; double CCI_Open[]; double CCI_Low[]; double CCI_High[]; double Momentum_Open[]; double Momentum_Low[]; double Momentum_High[]; double RSI_Open[]; double RSI_Low[]; double RSI_High[]; double WPR[]; double MACD_Open[]; double MACD_Low[]; double MACD_High[]; double OsMA_Open[]; double OsMA_Low[]; double OsMA_High[]; double TriX_Open[]; double TriX_Low[]; double TriX_High[]; double BearsPower[]; double BullsPower[]; double ADX_MINUSDI[]; double ADX_PLUSDI[]; double StdDev_Open[]; double StdDev_Low[]; double StdDev_High[]; //-------------------------- double DibMin1_1[]; double DibMax1_1 []; int DibMin1_1Handle; int DibMax1_1Handle; //-------------------------- double inB[60]; double inS[60]; string Date1; int HandleInputNet2OutNet1Min; int HandleOutNet2Min; int HandleInputNet2OutNet1Max; int HandleOutNet2Max; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- int k=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; //------ Daily Low DibMin1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMin1-1",History); CopyBuffer(DibMin1_1Handle,0,0,k,DibMin1_1); ArraySetAsSeries(DibMin1_1,true); DibMax1_1Handle=iCustom(NULL,PERIOD_H1,"DibMax1-1",History); CopyBuffer(DibMax1_1Handle,0,0,k,DibMax1_1); ArraySetAsSeries(DibMax1_1,true); int Stochastic_handle=iStochastic(NULL,PERIOD_H1,5,3,3,MODE_SMA,STO_LOWHIGH); CopyBuffer(Stochastic_handle,0,0,k,Stochastic0); CopyBuffer(Stochastic_handle,1,0,k,Stochastic1); ArraySetAsSeries(Stochastic0,true); ArraySetAsSeries(Stochastic1,true); int CCI_Open_handle=iCCI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN); CopyBuffer(CCI_Open_handle,0,0,k,CCI_Open); ArraySetAsSeries(CCI_Open,true); int CCI_Low_handle=iCCI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW); CopyBuffer(CCI_Low_handle,0,0,k,CCI_Low); ArraySetAsSeries(CCI_Low,true); int Momentum_Open_handle=iMomentum(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN); CopyBuffer(Momentum_Open_handle,0,0,k,Momentum_Open); ArraySetAsSeries(Momentum_Open,true); int Momentum_Low_handle=iMomentum(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW); CopyBuffer(Momentum_Low_handle,0,0,k,Momentum_Low); ArraySetAsSeries(Momentum_Low,true); int RSI_Open_handle=iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN); CopyBuffer(RSI_Open_handle,0,0,k,RSI_Open); ArraySetAsSeries(RSI_Open,true); int RSI_Low_handle=iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW); CopyBuffer(RSI_Low_handle,0,0,k,RSI_Low); ArraySetAsSeries(RSI_Low,true); int WPR_handle=iWPR(NULL,PERIOD_H1,14); CopyBuffer(WPR_handle,0,0,k,WPR); ArraySetAsSeries(WPR,true); int MACD_Open_handle=iMACD(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_OPEN); CopyBuffer(MACD_Open_handle,0,0,k,MACD_Open); ArraySetAsSeries(MACD_Open,true); int MACD_Low_handle=iMACD(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_LOW); CopyBuffer(MACD_Low_handle,0,0,k,MACD_Low); ArraySetAsSeries(MACD_Low,true); int OsMA_Open_handle=iOsMA(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_OPEN); CopyBuffer(OsMA_Open_handle,0,0,k,OsMA_Open); ArraySetAsSeries(OsMA_Open,true); int OsMA_Low_handle=iOsMA(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_LOW); CopyBuffer(OsMA_Low_handle,0,0,k,OsMA_Low); ArraySetAsSeries(OsMA_Low,true); int TriX_Open_handle=iTriX(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_OPEN); CopyBuffer(TriX_Open_handle,0,0,k,TriX_Open); ArraySetAsSeries(TriX_Open,true); int TriX_Low_handle=iTriX(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_LOW); CopyBuffer(TriX_Low_handle,0,0,k,TriX_Low); ArraySetAsSeries(TriX_Low,true); int BearsPower_handle=iBearsPower(NULL,PERIOD_H1,13); CopyBuffer(BearsPower_handle,0,0,k,BearsPower); ArraySetAsSeries(BearsPower,true); int ADX_MINUSDI_handle=iADX(NULL,PERIOD_H1,14); CopyBuffer(ADX_MINUSDI_handle,2,0,k,ADX_MINUSDI); ArraySetAsSeries(ADX_MINUSDI,true); int StdDev_Open_handle=iStdDev(NULL,PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE_OPEN); CopyBuffer(StdDev_Open_handle,0,0,k,StdDev_Open); ArraySetAsSeries(StdDev_Open,true); int StdDev_Low_handle=iStdDev(NULL,PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE_LOW); CopyBuffer(StdDev_Low_handle,0,0,k,StdDev_Low); ArraySetAsSeries(StdDev_Low,true); //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HandleInputNet2OutNet1Min=FileOpen(Symbol()+"InputNet2OutNet1Min.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); HandleOutNet2Min=FileOpen(Symbol()+"OutNet2Min.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); FileSeek(HandleInputNet2OutNet1Min,0,SEEK_END); FileSeek(HandleOutNet2Min,0,SEEK_END); if(HandleInputNet2OutNet1Min>0) { Alert("Writing the files InputNet2OutNet1Min and OutNet2Min"); for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--) { Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i)); if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1) { if(((DibMin1_1[i]==-1 && DibMin1_1[i+1]==1 && DibMax1_1[i]==1)) || (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1)) { for(int m=0; m<=35; m++) { inB[m]=inB[m+12]; } inB[36]=Stochastic0[i]; inB[37]=Stochastic1[i]; inB[38]=CCI_Low[i]; inB[39]=Momentum_Low[i]; inB[40]=RSI_Low[i];; inB[41]=WPR[i+1]; inB[42]=MACD_Low[i]*10000; inB[43]=OsMA_Low[i]*100000; inB[44]=TriX_Low[i]*100000;; inB[45]=BearsPower[i+1]*1000; inB[46]=ADX_MINUSDI[i+1]; inB[47]=StdDev_Low[i]*10000; inB[48]=Stochastic0[i]; inB[49]=Stochastic1[i]; inB[50]=CCI_Open[i]; inB[51]=Momentum_Open[i]; inB[52]=RSI_Open[i];; inB[53]=WPR[i]; inB[54]=MACD_Open[i]*10000; inB[55]=OsMA_Open[i]*100000; inB[56]=TriX_Open[i]*100000;; inB[57]=BearsPower[i]*1000; inB[58]=ADX_MINUSDI[i]; inB[59]=StdDev_Open[i]*10000; FileWrite(HandleInputNet2OutNet1Min, inB[0],inB[1],inB[2],inB[3],inB[4],inB[5],inB[6],inB[7],inB[8],inB[9],inB[10],inB[11],inB[12],inB[13], inB[14],inB[15],inB[16],inB[17],inB[18],inB[19],inB[20],inB[21],inB[22],inB[23],inB[24],inB[25],inB[26], inB[27],inB[28],inB[29],inB[30],inB[31],inB[32],inB[33],inB[34],inB[35],inB[36],inB[37],inB[38],inB[39], inB[40],inB[41],inB[42],inB[43],inB[44],inB[45],inB[46],inB[47],inB[48],inB[49],inB[50],inB[51],inB[52], inB[53],inB[54],inB[55],inB[56],inB[57],inB[58],inB[59]); FileWrite(HandleOutNet2Min, (iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i)))-iOpen(NULL,PERIOD_H1,i))*10000); } } } } //------ Daily High int CCI_High_handle=iCCI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH); CopyBuffer(CCI_High_handle,0,0,k,CCI_High); ArraySetAsSeries(CCI_High,true); int Momentum_High_handle=iMomentum(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH); CopyBuffer(Momentum_High_handle,0,0,k,Momentum_High); ArraySetAsSeries(Momentum_High,true); int RSI_High_handle=iRSI(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH); CopyBuffer(RSI_High_handle,0,0,k,RSI_High); ArraySetAsSeries(RSI_High,true); int MACD_High_handle=iMACD(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_HIGH); CopyBuffer(MACD_High_handle,0,0,k,MACD_High); ArraySetAsSeries(MACD_High,true); int OsMA_High_handle=iOsMA(NULL,PERIOD_H1,12,26,9,PRICE_HIGH); CopyBuffer(OsMA_High_handle,0,0,k,OsMA_High); ArraySetAsSeries(OsMA_High,true); int TriX_High_handle=iTriX(NULL,PERIOD_H1,14,PRICE_HIGH); CopyBuffer(TriX_High_handle,0,0,k,TriX_High); ArraySetAsSeries(TriX_High,true); int BullsPower_handle=iBullsPower(NULL,PERIOD_H1,13); CopyBuffer(BullsPower_handle,0,0,k,BullsPower); ArraySetAsSeries(BullsPower,true); int ADX_PLUSDI_handle=iADX(NULL,PERIOD_H1,14); CopyBuffer(ADX_PLUSDI_handle,1,0,k,ADX_PLUSDI); ArraySetAsSeries(ADX_PLUSDI,true); int StdDev_High_handle=iStdDev(NULL,PERIOD_H1,20,0,MODE_SMA,PRICE_HIGH); CopyBuffer(StdDev_High_handle,0,0,k,StdDev_High); ArraySetAsSeries(StdDev_High,true); //--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- HandleInputNet2OutNet1Max=FileOpen(Symbol()+"InputNet2OutNet1Max.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); HandleOutNet2Max=FileOpen(Symbol()+"OutNet2Max.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); FileSeek(HandleInputNet2OutNet1Max,0,SEEK_END); FileSeek(HandleOutNet2Max,0,SEEK_END); if(HandleInputNet2OutNet1Max>0) { Alert("Writing the files InputNet2OutNet1Max and OutNet2Max"); for(int i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; i>=0; i--) { Date1=TimeToString(iTime(NULL,PERIOD_H1,i)); if(DateOut>=Date1 && Date<=Date1) { if(((DibMax1_1[i]==-1 && DibMax1_1[i+1]==1 && DibMin1_1[i]==1)) || (DibMin1_1[i]==1 && DibMax1_1[i]==1)) { for(int m=0; m<=35; m++) { inS[m]=inS[m+12]; } inS[36]=Stochastic0[i]; inS[37]=Stochastic1[i]; inS[38]=CCI_High[i]; inS[39]=Momentum_High[i]; inS[40]=RSI_High[i];; inS[41]=WPR[i+1]; inS[42]=MACD_High[i]*10000; inS[43]=OsMA_High[i]*100000; inS[44]=TriX_High[i]*100000;; inS[45]=BullsPower[i+1]*1000; inS[46]=ADX_PLUSDI[i+1]; inS[47]=StdDev_High[i]*10000; inS[48]=Stochastic0[i]; inS[49]=Stochastic1[i]; inS[50]=CCI_Open[i]; inS[51]=Momentum_Open[i]; inS[52]=RSI_Open[i];; inS[53]=WPR[i]; inS[54]=MACD_Open[i]*10000; inS[55]=OsMA_Open[i]*100000; inS[56]=TriX_Open[i]*100000;; inS[57]=BullsPower[i]*1000; inS[58]=ADX_PLUSDI[i]; inS[59]=StdDev_Open[i]*10000; FileWrite(HandleInputNet2OutNet1Max, inS[0],inS[1],inS[2],inS[3],inS[4],inS[5],inS[6],inS[7],inS[8],inS[9],inS[10],inS[11],inS[12],inS[13], inS[14],inS[15],inS[16],inS[17],inS[18],inS[19],inS[20],inS[21],inS[22],inS[23],inS[24],inS[25],inS[26], inS[27],inS[28],inS[29],inS[30],inS[31],inS[32],inS[33],inS[34],inS[35],inS[36],inS[37],inS[38],inS[39], inS[40],inS[41],inS[42],inS[43],inS[44],inS[45],inS[46],inS[47],inS[48],inS[49],inS[50],inS[51],inS[52], inS[53],inS[54],inS[55],inS[56],inS[57],inS[58],inS[59]); FileWrite(HandleOutNet2Max, (iOpen(NULL,PERIOD_H1,i)-iOpen(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))))*10000); } } } } Alert("Files written"); } //+------------------------------------------------------------------+
1サンプルは、営業日の開始からその日の安値の最初のリーチまでとなります。 2回目のサンプルは、その日の高値の最初のリーチまでとなります。 このため、スクリプトでは2つのインジケータを使用します。DibMin1-1.mq5 と DibMax1-1.mq5 です。
//+------------------------------------------------------------------+ //| DibMin1-1.mq5 | //| Copyright 2020, Andrey Dibrov. | //| https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_minimum -2 #property indicator_maximum 2 #property indicator_color1 Red #property indicator_label1 "DibMin1-1" //---- input parameters input int History=500; double Buf[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,Buf,INDICATOR_DATA); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int i,z,Calc; double price; i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; if(i>History-1) i=History-1; if(History==0) i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; ArraySetAsSeries(Buf,true); ArraySetAsSeries(time,true); while(i>=0) { int min=0; Calc=(int)time[i]%86400/3600; double min1=iLow(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))); for(z=0;z<=Calc;z++) { price=iLow(NULL,PERIOD_H1,i+z); if(min1<price) { min=1; }else { min=-1; break; } } Buf[i]=min; i--; } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| DibMax1-1.mq5 | //| Copyright 2020, Andrey Dibrov. | //| https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_minimum -2 #property indicator_maximum 2 #property indicator_color1 LightSeaGreen #property indicator_label1 "DibMax1-1" //---- input parameters input int History=500; double Buf[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,Buf,INDICATOR_DATA); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- int i,z,Calc; double price; i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; if (i>History-1)i=History-1; if (History==0) i=iBars(NULL,PERIOD_H1)-1; ArraySetAsSeries(Buf,true); ArraySetAsSeries(time,true); while(i>=0) { int max=0; Calc=(int)time[i]%86400/3600; double max1=iHigh(NULL,PERIOD_D1,iBarShift(NULL,PERIOD_D1,iTime(NULL,PERIOD_H1,i))); for(z=0;z<=Calc;z++) { price=iHigh(NULL,PERIOD_H1,i+z);//+1-1 if(max1>price) { max=1; }else { max=-1; break; } } Buf[i]=max; i--; } return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
価格が日足の極値に達すると、インジケータ値は-1に設定されます。
EURUSD H1チャート上でスクリプトを実行すると、\Common\Filesフォルダ内に6つのCSVファイルが作成されます。
- EURUSDInputNet1MaxとEURUSDInputNet1Minは価格データ付きのファイルです。 このファイル名から、例えば EURUSDInputNet1Max には Net1Max ニューラル ネットワークのインプットデータが含まれていることがわかります。
- EURUSDInputNet2OutNet1MaxとEURUSDInputNet2OutNet1Minはインジケータ値のファイルです。 これらの値が Net2 のインプットとなり、Net1 の出力となります。 この部分は多少の実験が必要なことに注意してください。Net2 は、標準的なテクニカルインジケータを使用して、または Net1 の応答を使用して学習させることができます。
- EURUSDOutNet2MaxとEURUSDOutNet2Minは、Net2の出力：時間足の始まりと日足の始まり（または日足の終わりと時間足の始まり）の価格差です。
- ニューラルネットワークは、価格が極端な値に近づくことでトレーニングされますが、価格そのものではなく、インジケータ値を解釈します。
- ニューラルネットワークのターゲットは、時間足の始まりと日足の始まり (日足の終わりと時間足の始まり)の価格の差です。 また、ここで他のターゲットを試してみることができます、例えば、他の価格.の間の差のようなものです。
- このアプローチでは、ニューラルネットワークは日の特定の高値と安値を見つけるためにトレーニングされているのではなく、日の極値までの価格振幅を考慮して、高値/安値が近づく確率で動作するので、ニューラルネットワークモジュールのエラー応答の確率を平滑化します。 その後、価格振幅を利用することにした場合、日足終値と時間足始値の差を利用することができます。 この場合、起こるべきイベントではなく、達成されたターゲットを使用してニューラルネットワークをトレーニングするので、最初のオプションが好ましいようです。 このオプションは、過去のイベントを評価する方が予測を立てるよりも簡単なので、より論理的です。
2. パイソンニューラルネットワーク学習
まずは、MQL5のドキュメントのインテグレーションのセクションを確認します。 Python 3.8をインストールしてMetaTrader5の統合モジュールを接続したら、同じようにTensorFlow、Keras、Numpy、Pandasのライブラリを接続します。
ニューラルネットワークはPythonスクリプトEURUSDPyTren.pyを使って学習します。
import numpy as np import pandas as pd import tensorflow as tf from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import Dense from tensorflow.keras.models import load_model InputNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet1Min.csv', delimiter=';',header=None) InputNet2OutNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet2OutNet1Min.csv', delimiter=';',header=None) OutNet2=pd.read_csv('EURUSDOutNet2Min.csv', delimiter=';',header=None) mean = InputNet1.mean(axis=0) std = InputNet1.std(axis=0) InputNet1 -= mean InputNet1 /= std mean = InputNet2OutNet1.mean(axis=0) std = InputNet2OutNet1.std(axis=0) InputNet2OutNet1 -= mean InputNet2OutNet1 /= std Net1Min = Sequential() Net1Min.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],))) Net1Min.add(Dense(60)) Net1Min.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mse']) print(Net1Min.summary()) Net1Min.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs=10, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3) Net1Min.save('net1Min.h5') mean = OutNet2.mean(axis=0) std = OutNet2.std(axis=0) OutNet2 -= mean OutNet2 /= std Net2Min = Sequential() Net2Min.add(Dense(60, activation='relu', input_shape=(InputNet2OutNet1.shape[1],))) Net2Min.add(Dense(1)) Net2Min.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mae']) print(Net2Min.summary()) Net2Min.fit(InputNet2OutNet1, OutNet2, epochs=100, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3) Net2Min.save('net2Min.h5') InputNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet1Max.csv', delimiter=';',header=None) InputNet2OutNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet2OutNet1Max.csv', delimiter=';',header=None) OutNet2=pd.read_csv('EURUSDOutNet2Max.csv', delimiter=';',header=None) mean = InputNet1.mean(axis=0) std = InputNet1.std(axis=0) InputNet1 -= mean InputNet1 /= std mean = InputNet2OutNet1.mean(axis=0) std = InputNet2OutNet1.std(axis=0) InputNet2OutNet1 -= mean InputNet2OutNet1 /= std Net1Max = Sequential() Net1Max.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],))) Net1Max.add(Dense(60)) Net1Max.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mse']) print(Net1Max.summary()) Net1Max.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs=10, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3) Net1Max.save('net1Max.h5') mean = OutNet2.mean(axis=0) std = OutNet2.std(axis=0) OutNet2 -= mean OutNet2 /= std Net2Max = Sequential() Net2Max.add(Dense(60, activation='relu', input_shape=(InputNet2OutNet1.shape[1],))) Net2Max.add(Dense(1)) Net2Max.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mae']) print(Net2Max.summary()) Net2Max.fit(InputNet2OutNet1, OutNet2, epochs=100, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3) Net2Max.save('net2Max.h5') NetTest=pd.read_csv('EURUSDTest.csv', delimiter=';',header=None) Date=pd.read_csv('EURUSDDate.csv', delimiter=';',header=None) Net1Min = load_model('net1Min.h5') Net2Min= load_model('net2Min.h5') Net1Max = load_model('net1Max.h5') Net2Max= load_model('net2Max.h5') Net1Min = Net1Min.predict(NetTest) Net2Min = Net2Min.predict(Net1Min) Net1Max = Net1Max.predict(NetTest) Net2Max = Net2Max.predict(Net1Max) Date=pd.DataFrame(Date) Date['0'] = Net2Min Date.to_csv('IndicatorMin.csv',index=False, header=False,sep=';') Date['0'] = Net2Max Date.to_csv('IndicatorMax.csv',index=False, header=False,sep=';') Date['0'] = Net2Min Date['1'] = Net2Max Date.to_csv('Indicator.csv',index=False, header=False,sep=';') input('Press ENTER to exit')
このスクリプトを\Common\Filesに保存します。スクリプトを詳しく見ていきましょう。
import numpy as np import pandas as pd import tensorflow as tf from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import Dense from tensorflow.keras.models import load_model
Kerasからライブラリ、パッケージ、モジュールを接続するためのブロックです。
InputNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet1Min.csv', delimiter=';',header=None) InputNet2OutNet1=pd.read_csv('EURUSDInputNet2OutNet1Min.csv', delimiter=';',header=None) OutNet2=pd.read_csv('EURUSDOutNet2Min.csv', delimiter=';',header=None)
データファイルからデータフレームを作成します。
mean = InputNet1.mean(axis=0) std = InputNet1.std(axis=0) InputNet1 -= mean InputNet1 /= stdデータを標準化します。
Net1Min = Sequential() Net1Min.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],))) Net1Min.add(Dense(60))
シークエンシャルネットワークモデルは、インプット層に22個のニューロンがあり、出力層には60個のニューロンがあります。
Net1Min = Sequential() Net1Min.add(Dense(22, activation='relu', input_shape=(InputNet1.shape[1],))) Net1Min.add(Dense(11)) Net1Min.add(Dense(60))さらに、隠しレイヤーを追加してみるのもいいでしょう。
Net1Max.compile(optimizer='adam', loss='mse', metrics=['mse']) print(Net1Max.summary())
ネットワークをコンパイルし、そのパラメータをPrintします。
Net1Min.fit(InputNet1, InputNet2OutNet1, epochs=10, batch_size=10,verbose=2,validation_split=0.3) Net1Min.save('net1Min.h5')
ニューラル ネットワークのトレーニング: 10 エポック; ミニサンプル サイズは 10; トレーニング データの 30% は検証に割り当てられます。 ハイパー パラメータは、さらなる調整が必要な場合もあります。 トレーニングされたニューラルネットワークを保存します。
NetTest=pd.read_csv('EURUSDTest.csv', delimiter=';',header=None) Date=pd.read_csv('EURUSDDate.csv', delimiter=';',header=None)
テスト用のデータフレームを作成します。
Net1Min = load_model('net1Min.h5') Net2Min= load_model('net2Min.h5') Net1Max = load_model('net1Max.h5') Net2Max= load_model('net2Max.h5') Net1Min = Net1Min.predict(NetTest) Net2Min = Net2Min.predict(Net1Min) Net1Max = Net1Max.predict(NetTest) Net2Max = Net2Max.predict(Net1Max)
保存したニューラルネットワークを読み込み、その結果を取得します。
Date=pd.DataFrame(Date) Date['0'] = Net2Min Date.to_csv('IndicatorMin.csv',index=False, header=False,sep=';') Date['0'] = Net2Max Date.to_csv('IndicatorMax.csv',index=False, header=False,sep=';') Date['0'] = Net2Min Date['1'] = Net2Max Date.to_csv('Indicator.csv',index=False, header=False,sep=';')
取得したデータをファイルに保存します。
input('Press ENTER to exit') 待つか、ウィンドウを閉じるか。
また、スクリプトの正常な動作を確保するためには、ニューラルネットワークの応答を受信するためのデータを準備しておく必要がありますが、インジケータを形成するために使用され、このインジケータのトレード戦略の効率を分析するために使用します。
PythonTestExpert Expert Advisorsを使って行います。
//+------------------------------------------------------------------+ //| PythonTestExpert.mq5 | //| Copyright 2020, Andrey Dibrov. | //| https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright " Copyright © 2019, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property strict int handleInput; int HandleDate; double in[22]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- handleInput=FileOpen(Symbol()+"Test.csv",FILE_CSV|FILE_WRITE|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); HandleDate=FileOpen(Symbol()+"Date.csv",FILE_CSV|FILE_READ|FILE_WRITE|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- FileClose(handleInput); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { for(int i=0; i<=14; i++) { in[i]=in[i+5]; } in[15]=((iOpen(NULL,PERIOD_D1,0)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*100000); in[16]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iOpen(NULL,PERIOD_D1,0))*100000); in[17]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*100000); in[18]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iOpen(NULL,PERIOD_H1,1))*10000); in[19]=((iOpen(NULL,PERIOD_H1,1)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*10000); in[20]=((iHigh(NULL,PERIOD_D1,0)-iOpen(NULL,PERIOD_H1,0))*10000); in[21]=((iOpen(NULL,PERIOD_H1,0)-iLow(NULL,PERIOD_D1,0))*10000); FileWrite(handleInput, in[0],in[1],in[2],in[3],in[4],in[5],in[6],in[7],in[8],in[9],in[10],in[11],in[12],in[13],in[14],in[15], in[16],in[17],in[18],in[19],in[20],in[21]); FileWrite(HandleDate,TimeCurrent()); } //+------------------------------------------------------------------+
オープンプライスモードを使用して、H1チャート上のストラテジーテスターでエキスパートアドバイザを実行します。 テストのデータ期間：2011年初頭から現在までです。 このエキスパートアドバイザは、MetaTrader5から受け取った価格を元にPythonスクリプトが形成するデータを実際の運用でシミュレーションします。
このEAは、EURUSDTestとEURUSDDateの2つのファイルを\Commonフォルダに作成します。
PythonスクリプトEURUSDPyTren.pyを実行します。 (うまくいかない場合は、先に説明した追加パッケージを再インストールし、コンピュータを再起動する必要があるかもしれません)。 すべてが正しい場合、スクリプトはダブルクリックで実行されます。
その結果、「\Common\Files」フォルダ内に以下のファイルが作成されます。
- net1Max.h5, net1Min.h5, net2Max.h5, net2Min.h5 - リアルタイムでトレードする際に基本スクリプトで使用するトレーニングされたネットワークです。
- IndicatorMaxとIndicatorMinは、別々のテストの2つのネットワーク応答です。
- インジケータは複合的な対応です。
ターミナルの1_MetaTrader5インジケータを起動します。
//+------------------------------------------------------------------+ //| 1_MetaTrader5.mq5 | //| Copyright © 2019, Andrey Dibrov. | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2019, Andrey Dibrov." //--- indicator settings #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 2 #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color1 Red #property indicator_color2 DodgerBlue int Handle; int i; double ExtBuffer[]; double SignBuffer[]; datetime Date1; datetime Date0; string File_Name="Indicator.csv"; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnInit() { SetIndexBuffer(0,ExtBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,SignBuffer,INDICATOR_DATA); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS,5); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Relative Strength Index | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { Handle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); Date0=StringToTime(FileReadString(Handle)); FileClose(Handle); i=iBarShift(NULL,PERIOD_H1,Date0,false); Handle=FileOpen(File_Name,FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); ArraySetAsSeries(ExtBuffer,true); ArraySetAsSeries(SignBuffer,true); while(!FileIsEnding(Handle) && !IsStopped()) { Date1=StringToTime(FileReadString(Handle)); ExtBuffer[i]=StringToDouble(FileReadString(Handle)); SignBuffer[i]=StringToDouble(FileReadString(Handle)); i--; } FileClose(Handle); return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
ニューラルネットワークのトレーニングにはあまり力を入れていませんが、依存関係が見えています。
3. 得られた結果の最適化。
PythonOptimizExpertEAを使って、出来上がったインジケータを最適化してみましょう。
//+------------------------------------------------------------------+ //| PythonOptimizExpert.mq5 | //| Copyright 2020, Andrey Dibrov. | //| https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright " Copyright © 2019, Andrey Dibrov." #property link "https://www.mql5.com/ru/users/tomcat66" #property version "1.00" #property strict #include<Trade\Trade.mqh> CTrade trade; input int H1; input int H2; input int H3; input int H4; input double Buy; input double Buy1; input double Sell; input double Sell1; input int LossBuy; input int ProfitBuy; input int LossSell; input int ProfitSell; ulong TicketBuy1; ulong TicketSell0; datetime Count; double Buf_0[]; double Buf_1[]; bool send1; bool send0; int k; int K; int bars; int Handle; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Handle=FileOpen("Indicator.csv",FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); while(!FileIsEnding(Handle)&& !IsStopped()) { StringToTime(FileReadString(Handle)); bars++; } FileClose(Handle); ArrayResize(Buf_0,bars); ArrayResize(Buf_1,bars); Handle=FileOpen("Indicator.csv",FILE_CSV|FILE_SHARE_READ|FILE_ANSI|FILE_COMMON,";"); while(!FileIsEnding(Handle)&& !IsStopped()) { Count=StringToTime(FileReadString(Handle)); Buf_0[k]=StringToDouble(FileReadString(Handle)); Buf_1[k]=StringToDouble(FileReadString(Handle)); k++; } FileClose(Handle); int deviation=10; trade.SetDeviationInPoints(deviation); trade.SetTypeFilling(ORDER_FILLING_RETURN); trade.SetAsyncMode(true); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- MqlDateTime stm; TimeToStruct(TimeCurrent(),stm); int digits=(int)SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS); double point=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT); double PriceAsk=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK); double PriceBid=SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID); doubleSL1=NormalizeDouble(PriceBid-LossBuy*point,digits); doubleTP1=NormalizeDouble(PriceAsk+ProfitBuy*point,digits); doubleSL0=NormalizeDouble(PriceAsk+LossSell*point,digits); doubleTP0=NormalizeDouble(PriceBid-ProfitSell*point,digits); if(LossBuy==0) SL1=0; if(ProfitBuy==0) TP1=0; if(LossSell==0) SL0=0; if(ProfitSell==0) TP0=0; //---------Buy1 if(send1==false && K>0 && Buf_0[K]<Buy && Buy<Buy1 && iLow(NULL,PERIOD_H1,1)<iLow(NULL,PERIOD_H1,2) && stm.hour>H1 && stm.hour<H2 && H1<H2) { send1=trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_BUY,1,PriceAsk,SL1,TP1);//SL1,TP1 TicketBuy1 = trade.ResultDeal(); } if(send1==true && K>0 && Buf_0[K]>Buy1 && Buy<Buy1 && iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)>iHigh(NULL,PERIOD_H1,2) ) { trade.PositionClose(TicketBuy1); send1=false; } //---------Sell0 if(send0==false && K>0 && Buf_1[K]<Sell && Sell<Sell1 && iHigh(NULL,PERIOD_H1,1)>iHigh(NULL,PERIOD_H1,2) && stm.hour>H3 && stm.hour<H4 && H3<H4) { send0=trade.PositionOpen(_Symbol,ORDER_TYPE_SELL,1,PriceBid,SL0,TP0);//SL0,TP0 TicketSell0 = trade.ResultDeal(); } if(send0==true && K>0 && Buf_1[K]>Sell1 && Sell<Sell1 && iLow(NULL,PERIOD_H1,1)<iLow(NULL,PERIOD_H1,2) ) { trade.PositionClose(TicketSell0); send0=false; } K++; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Tester function | //+------------------------------------------------------------------+ double OnTester() { //--- double ret=0.0; //--- //--- return(ret); } //+------------------------------------------------------------------+
以下の変数を最適化することができます。
- Н1, Н2 - 買いが実行される時間帯。
- Н3 ,H4 - 売りが行われる時間帯。
- Buy, Buy1 —Buf_0[]インジケータの赤線レベルを示します。
- Sell, Sell1 - は、Buf_1[] インジケータの青い線のレベルを示します。
- LossBuy、ProfitBuy、LossSell、ProfitSell - リミットレベル。
図のように最適化パラメータを設定してみましょう。 インジケータレベルの最適化のみを行うということです。
最適化されたインジケータレベル
最適化パラメータ
最適化の結果
テスト結果。 最適化期間はテストチャートの赤線までです。 続いて、最適化されたパラメータを使用してテストを行います。
得られたパラメータを使って、さらにタイムオーダーとストップオーダーで最適化してみましょう。
では、得られたパラメータをすべてテストしてみましょう。
オプションで、それぞれのトレード方向を個別に最適化してみることもできます。
結論
以下の動画は、Pythonスクリプトの準備を理解するのに役立つでしょう。
