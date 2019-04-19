長期取引戦略の基盤としてのマルチンゲール

はじめに

マルチンゲールはよく知られた取引システムで、使いやすさ、タイトなストップロスを使う必要がなく心理的な圧力が減少する、取引に必要な時間の投資が比較的少ないなどの多くの利点があります。

もちろん、このシステムには大きな欠点もあります。それらの中で最も重要なのは、全預金を失う可能性が高いことです。マルチンゲール技術を使って取引することを決定した場合、この事実は考慮に入れられなければなりません。つまり、ポジション平均演算の最大数を制限する必要があります。



古典的マルチンゲール戦略の基本

古典的なマルチンゲールシステムによると、前の取引の決済で損失が生じた場合、次の取引量は2倍になるはずです。この場合、2倍の取引量を持った取引の利益が前の損失を補填することができます。このシステムは、結果的には運が向いてくるだろうという考えに基づいています。市場が望まれた方向に逆転しない場合でも、反発から利益を得ることができます。この観点から、これは確率論に従って機能するはずです。



この形式では、マルチンゲールはあらゆる取引システムと組み合わせることができます。たとえば、レベルに基づいた取引では、負け取引があった後に2倍の量の取引を開くことができます。さらに、レベル取引でのテイクプロフィットは通常ストップロスより3倍以上大きいため、各損失後に取引量を増やす必要はありません。これは、2〜3回の損失の後に行うことができます。または、取引量は2倍にするのではなく、1.1などの望まれる任意の値で乗算することができます。主なアイデアは、結果として生じる利益が完全に先行する負けチェーンを補填するべきであるということです。

マルチンゲールは、ポジションボリュームを徐々に増やすためにも使用できます。まず、小ボリュームでポジションを開きます。価格が反対方向に動いた場合、残りのボリュームで1つ以上のポジションを開くので、平均価格が下がります。



ポジション保持に関しては、市場が最初のポジションと反対方向に動いた場合、マルチンゲールはボリュームが同じまたは増加したポジションをさらに同じ方向で開きます。このタイプのマルチンゲールについてはこの記事で説明します。



たとえば、ロングポジションを開いて市場が下落し始めた場合は、このポジションを決済するのではなく、別のロングポジションを開きます。今回はポジションがより良い価格で開かれます。市場が下落し続けた場合は、別のロングポジションを新しいより良い価格で開くことができます。価格が正しい方向を向くまで、または特定の最大ポジション数に達するまで、ポジションを開き続けます。

古典的なマルチンゲール手法によると、それぞれの新しいポジションは2倍の取引量で開かれるべきです。しかし、これは必要ではありません。2倍の取引量を使用すれば、価格が有利な方向に移動し始めた場合にすべてのポジションの総利益をより早く達成できます。この場合、利益を得るために、価格が最初のポジションに達するまで待つ必要はありません。そのため、たとえ価格の反発があっても、完全な逆転なしで、すべてのポジションの損失を補填することができます。

また、前に開いたポジションは開いたままにも決済もできます。ただし、決済する場合、新しいポジションの取引量は必然的に増加される必要があります。



マルチンゲールは効き目がありますか?



私はマルチンゲールの専門家ではありません。一緒に推論しましょう。この取引システムは許容できる結果を示すことができますか?

市場の動きは波状の性質を持っています。一方向への強い動きには、ほとんどの場合反対方向への矯正的な引き戻しが続きます。この規則性によれば、マルチンゲールに基づいたシステムは機能します。引き戻しの始まりを予測し、適切な時期に適切な売買取引を実行することができれば、損失を補填したり、利益を上げることさえできます。市場が引き戻さずに自分の方向に向いていれば、良い利益を得ることができます。

しかし、ほとんど引き戻しなしで強い価格変動が起こることがあります。この場合、唯一できることは待機することであり、価格が底を見つけて逆転し始めるまで預金が損失を負うのに十分であることを望みます。

市場を選ぶ



マルチンゲールの動作は異なる市場で異なります。したがって、可能であれば、この取引戦略に最も適した市場を選択することをお勧めします。

外国為替はレンジ市場であると考えられています。株式市場はトレンド市場であると考えられています。このため、Forexはマルチンゲール手法にとってより好ましいことがあります。

株式市場でこの戦略を使用することは、多くの危険と関連しています。それらの中で最も重要なのは、株価がゼロに等しくなりえるということです。そのため、マルチンゲール手法を使用した買いは、株式市場では非常に危険です。株価が予想外に高いレベルに急上昇する可能性があるため、売りはさらに危険になる可能性があります。



外国為替市場の通貨相場はゼロに等しくなることはありません。通貨レートが急上昇するためには、何か普通でない理由がなければなりません。通常、レートは一定の範囲内で推移します。どうすればこれから恩恵を受けることができますか?

例として、外貨銘柄相場の月次チャートを見てみましょう。USDJPYから始めましょう。





NZDUSD:





NZDJPY:





他の市場と同様に、それらはマルチンゲール手法にも適しています。



たとえば、カカオ豆の市場を見てみましょう。





こちらはBrent市場です。





こちらは大豆です。





マルチンゲール手法は(範囲の境界で取引するための)いずれかの時間枠で一定の範囲内にある金融商品に適しています。もう1つの受け入れ可能なオプションは、大幅なロールバックなしに、何ヶ月も一方向に移動してきた銘柄をその移動の方向に取引することです。



方向を選ぶ



マルチンゲール手法を使用する場合、すべての要因が自分にとって有利であることを確認するべきです。市場を分析したので、正しい方向を選ぶ必要があります。

株式市場: 株式市場では正しい方向が常に見つかるとは限りません。

ロングの方向に取引しているときは、スワップは不利です。つまり、ポジションを翌日に移動するために支払いをしなければなりません。請求額が非常に大きくなる可能性があるので、ポジションを保持するために数ヶ月間にわたるスワップは、このポジションの予想されるテイクプロフィットと同程度である可能性があります。



ただし、一部の証券会社はショートスプレッドよりもはるかに安いロングスプレッドを提供しています。このスワップ金額は、テイクプロフィット値と比較して十分に小さくなりえます。この場合、買いは望ましいです。



証券会社によっては売るときにもスワップが請求され、また売りで配当を失う可能性があります。ショートポジションの場合、配当金を請求され、支払いを受けません。したがって、ショートで取引する場合は、配当のない株を選択するか、または関連する配当の支払い後にポジションを開くことをお勧めします。

ショートポジションでは、配当の支払いまでが不利なもう1つの理由は、多くのトレーダーが株を買って配当を稼ごうとするからです。これは、株価が上昇する可能性があることを意味します。



その他の市場:他の市場では、有利な方向性を選択することをお勧めします。これはスワップがプラスの方向です。この場合、ポジションが開いている間毎日支払いを受けます。

しかし、そのような銘柄を1つにまとめたリストはありません。一部の証券会社は、特定の商品のショートポジションに対してプラスのスワップを支払います。他の証券会社は、同じ銘柄に対してマイナスの売りスワップを提供しています。



したがって、マルチンゲール戦略を使用する前に、ご自分の証券会社があなたが取引しようとしている方向にプラスのスワップを提供することを確認してください。

スワップを確認するには、ターミナルの[銘柄]ウィンドウを開いてください(Ctrl+U)。その後望みの銘柄を選択してその設定で買いスワップと売りスワップを見つけます。





しかし、すべての銘柄を手動で確認するのは簡単ではありません。そのため、次の記事で説明されている銘柄選択およびナビゲーションユーティリティを修正しましょう。

新しい列挙型の入力Hide if the swap is negativeと値Do not hide、Long、Shortを追加しましょう。

enum NegSwap { neg_any, neg_short, neg_long, }; input NegSwap hideNegSwap=neg_any;

このパラメータの使用を有効にするために、skip_symbol関数に次の銘柄フィルタリングコードを追加しましょう。

if (hideNegSwap==neg_short && SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_SWAP_SHORT )< 0 ){ return true ; } else if (hideNegSwap==neg_long && SymbolInfoDouble (name, SYMBOL_SWAP_LONG )< 0 ){ return true ; }

このユーティリティの修正されたバージョンは以下に添付されています。

これで、証券会社がプラスのロングまたは売りスワップを提供する銘柄のリストを簡単に見ることができます。

例として、3つの異なる証券会社によってプラスのスワップが提供される商品のリストを比較しましょう。

証券会社Aの>=0買いスワップ: USDJPY、SurveyMonkey(株式の買いスワップがゼロ、これは非常にまれです)、XMRBTC、ZECBTC

証券会社Bの>=0買いスワップ: AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、CADCHF、CADJPY、GBPCHF、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、USDCHF、USDDKK、USDNOK、USDSEK

証券会社Cの>=0買いスワップ: AUDCAD、AUDCHF、AUDJPY、AUDUSD、CADJPY、NZDCAD、NZDCHF、NZDJPY、NZDUSD、USDJPY



証券会社Aの>=0売りスワップ: EURMXN、USDMXN、XAGUSD、XAUUSD、BRN、CL、HO、WT、仮想通貨および株式

証券会社Bの>=0売りスワップ: EURAUD、EURNZD、EURRUR、GBPAUD、GBPNZD、GOLD、SILVER、USDRUR、USDZAR、GBPUSD、EURUSD

証券会社Cの>=0売りスワップ: EURAUD、EURNZD、EURPLN、GBPAUD、GBPNZD、GBPUSD、USDPLN、USDRUB



ご覧のとおり、リストは一致しません。



極値取引のための銘柄の選択



マルチンゲール取引の銘柄を選択する際に注意を払うべき2つの要素を定義しました。

第一の要因は市場です。外国為替はマルチンゲール戦略に最も適した市場であるため、外国為替銘柄を使用します。

もう一つの側面は、望ましい方向への積極的な取引です。いつまでもポジションを開くので、時間が有利であることが重要です。

プラスのスワップを持つ銘柄のセットは証券会社によって異なるので、上記の証券会社の1つがプラスのスワップを提供する商品を選択します。

考慮に入れるべき側面はあと1つあります。これは現在の銘柄価格です。現在銘柄取引時間が過去の最小値に近い場合、長期のショートポジションを開くことは合理的ではありません。

商品の価格が90％の時間で取引される価格範囲の中央値以上である場合、ショートポジションを開くことができます。

買うには、商品はこの範囲の中央値以下にあるべきです。

いくつか例を見てみましょう。

その1つが上記のUSDJPYチャートです。価格は範囲のほぼ中央です。証券会社のうちの1つがプラスの買いスワップを提供しています。マルチンゲールシステムで買ってみます。価格が少なくとも1ます安くなっていれば、それはさらに良いでしょう。







EURAUDはまた、その変動範囲のほぼ中央にあり、強い抵抗レベルの真下にあります。多くの証券会社が売りでプラスのスプレッドを提供しているので、売ってみましょう。今すぐ始めることも、価格が1ます上に移動するのを待つこともできます。







EURPLNは範囲の中間を超えており、一部の証券会社では売りスワップがプラスです。





USDPLNの価格はEURPLNより優れています。売ってみます。





USDRUB(売):





証券会社のいくつかがAUDCHFにプラスの買いスワップを提供しています。価格は最低限の範囲に近いです。





次に、他の取引の可能性を考えてみましょう。



グリッドの作成



次のステップでは、次のことを確認します。

資金

最初の取引に使用された金額

価格が不利な方向に向かった場合、いつさらに取引を開始するか

取引の最大数



マルチンゲールシステムを使用するときは、価格が不利な方向に動く状況に常に備えておく必要があります。この場合、次の増加ステップの量は、前の量より少なくてはいけません。これを念頭に置いて、およびポジション増加ステップの最大数に基づいて、最初の取引量を計算します。取引操作のために口座に固定されている維持証拠金を忘れないでください。思いがけない出来事に備えて、最後の増加ステップで余分な余剰残高を持つようにしてください。現在のマルチンゲールチェインがストップロスで終わった場合は、もう1つのマーチンゲールチェーンに十分な余剰残高を持つことがより好ましいです。

原則として、マルチンゲール取引では、テイクプロフィットの値はストップロスと同じです。ストップロス値から1～2の距離に配置することもできます。テイクプロフィットを考慮に入れて、市場の反発または逆転の場合に損失を補填できるようにポジション増加量を選択できます。フォローアップ取引の取引量が多いほど、早く損失が補填されます。しかし、取引量が多いほど、高額の残高が必要です。さらに、間違った方向への動きが継続した場合、損失はより高くなります。

ここでの「ストップロス」とは、古いポジションを決済することなく新しいポジションを開くことを意味します。したがって、実際のストップロスは、最大ステップ数に達するまで実行されません。



私たちが検討したことはすべて、未検証で理論的なものです。ただし、チェーン内の最大取引数を7に設定しましょう。それは7つの取り引きを開く準備ができていることを意味し、価格が結局有利な方向に回ることを期待しているということです。

テイクプロフィットサイズはストップロスに等しくなります。ストップロスは1ドルに設定されます。便宜上、最初の取引量は1ロットになります。



ステップ

ロット

総損失

利益(1対1)

1

1 -1 $

1 $

2 1 -3 $

1 $

3 2 -7 $

1 $

4 4 -15 $

1 $

5 8 -31 $

1 $ 6 16 -63 $

1 $ 7 32 - 127 $

1 $

ここで最低取引量の表を作成してみましょう。これにより、価格が有利な方向に動いた場合、すべてのオープンポジションから合計1ドルの利益を得ることができます。スワップからの利益は考慮していません。それはちょっとしたボーナスになるでしょう。

これは最小ロットサイズの幾何学的進行で、開始ロットに関連して追加購入する必要があります。7つめのステップでは、損失は利益の127倍です。お分かりのように、古典的マルチンゲールを使用すると預金が完全になくなる可能性があります。

テイクプロフィットをストップロスのサイズの2、3倍以上に設定すると、フォローアップ取引がはるかに小さくなるため、チェーン全体の総損失が減少します。しかしながら、これでは反発から利益を得ることができません。この場合、市場の逆転を待つ必要がありますが、場合によっては逆転が起こらないかもしれません。

例として、テイクプロフィットがストップロスの2倍の大きさである場合に必要な最小限の取引量を考えてみましょう。

ステップ

ロット

総損失

利益(2対1)

1

1 -1 $

2 $

2 1 -3 $

3 $

3 1 -6 $

3 $

4 1 -10 $

2 $

5 2

-16 $

2 $ 6 3 -25 $

2 $ 7 4 -38 $

1 $

違いは顕著です。127:1の代わりに得られた比率は、はるかに小さい38:2(平均)です。ただし、この場合はストップロスが発生する可能性が高くなります。

テイクプロフィットがストップロスの3倍の場合、総利益はさらに減少し、約29:4になります。



ステップ

ロット

総損失

利益(3対1)

1

1 -1 $

3 $

2 1 -3 $

5 $

3 1 -6 $

6 $

4 1 -10 $

6 $

5 1

-15 $

5 $ 6 1 -21 $

3 $ 7 2 -29 $

3 $

ご覧のように、より大きいテイクプロフィットを設定することによって、全預金を失う可能性を減らすことができます。しかし、この場合、価格が現在または近い将来に希望の方向に動くと信じる理由があるときには取引を締結する必要があります。これは、2:1を超えるストップロスに対するテイクプロフィットの比率はトレンド方向または範囲の境界線からその中間方向への取引に適していることを意味します。



ポジション間の距離もう一つの未解決の問題は、価格が不利な方向に向かった場合に新たな取引を開始するための距離です。正しい方法は、以前はチャート上に形成されていたレベルを使用することです。しかしこの場合、取引間の距離は等しくならず、新しい取引量を計算することははるかに困難になります。

したがって、上記の表で行ったように、取引間で等間隔を使用することをお勧めします。複雑な計算を避けるために、距離はチャートグリッドによって決定できます。よく見ると、範囲の境界が正方形の境界にあることがよくあります。



長期ポジションを開ける商品のパラメータ



銘柄チャートを見つけましょう。ここでは、現在または少し後で、最小のリスクでポジションを開くことができます。そしてその後、追加の買いのためにチャートに可能なポイントをプロットします。

AUDCHFのロング: 4つの買いの余地があります。しかし、価格がさらに安くなれば、もっと多くの取引を追加することができます。チャートは下方を向いていますが、利益対損失の比率が1:1の場合、価格は最初の取引で必要な距離を移動することができます。







CADCHFのロング: 状況は似ていますが、価格はAUDCHFよりもさらに低くなっています。







GBPCHFのロング: ここで価格は最低に非常に近いです。







CADJPYのロング: この場合は、価格が1つ下の方に下がるまで待ってから買いを実行するようにします。







USDZARのショート:







短期および中期取引でのマルチンゲールの使用



マルチンゲールは、長期以外の取引でも使用することができます。銘柄が取引されているあらゆる範囲は、同様の取引レベルに分割することができます。銘柄が現在の範囲を出るまで、利益を上げる可能性は残ります。短期の範囲で作業している場合は、損益に対する利益の比率を3:1以上に設定できます。



ステップ数はデモンストレーション目的でここに設定されています。より少ないステップの使用も可能で、その場合ストップロスによるチェーン全体の決済はそれほど重要ではないでしょう。

たとえば、損益に対する利益の比率が3:1で、チェーンに4ステップがある場合、失敗したチェーンの損失を補填するために2つのプラスの取引を作成できます。

チェーンに3ステップしかない場合、損失は1回の有益な取引で補填できます。これは、最初に間違った方向に行くが最終的にはテイクプロフィットによって決済される取引です。それらが即座に正しい方向に進むならば、同じ損失は2回の取り引きによって補填することができます。



RevertEAを使用した自動取引のテスト



逆転戦略をテストするために以前に作成されたRevertEAエキスパートアドバイザー(リバーシング: 聖杯や危険な妄想?、リバーシング: 最大ドローダウンの削減と他の相場のテスト、リバーシング: エントリポイントを形式化し、裁量トレードアルゴリズムを開発する)ではマルチンゲール手法を使用した取引が利用できるため、自動取引モードでこの取引戦略をテストしてみましょう。

EAがポジションに入ることを許可されている価格の上下限は設定しません。テストされた銘柄のポジションがないときはいつでもエントリーが実行されます。

EA操作の上記の例からのもう1つの違いは、ストップロスが使用されるということです。 すなわち、価格が間違った方向に向かった場合、EAは以前の取引を終了してより良い価格で新しい取引を開始します。

エキスパートアドバイザーの設定: RevertEAの最適化のために次のパラメータを設定しましょう。



Stop Loss action : martingale (open in the same direction)(マルチンゲール(同じ方向に開く))

: martingale (open in the same direction)(マルチンゲール(同じ方向に開く)) Lot size : 0.01

: 0.01 Deal volume increase type (取引量増加の種類)

(取引量増加の種類) Stop Loss type : in points(ポイント単位)

: in points(ポイント単位) Take Profit type : Stop Loss multiplier(ストップロス乗数)

: Stop Loss multiplier(ストップロス乗数) Take profit : 1～2(増分0.1)

: 1～2(増分0.1) Max. lot multiplier during reversing and martingale: 8

The optimization mode: M1 OHLCその後、最高のテスト結果が実際のティックに基づいたすべてのティックモードでさらにテストされます。下の結果の収益性チャートを参照してください。 テスト期間: 2006年以降

テスト結果: テスト結果は印象的とは言えません。興味深い利益チャートを示したのはBrentのみです。その他のすべての銘柄については、最初のポジションを開くのに制限なしにマルチンゲールを使用することは最善の解決策ではありません。一方、総預金の損失は回避できました。



USDJPYロング(テイクプロフィットは1.9 *ストップロス、ストップロスは100ポイントに相当):





GBPAUDショート(テイクプロフィットはストップロスと同じ、ストップロスは120ポイントに相当):





EURUSDショート(テイクプロフィットは1.3 *ストップロス、ストップロスは110ポイントに相当):





EURAUDショート(テイクプロフィットは1.6 *ストップロス、ストップロスは80ポイントに相当):





最後に、テイクプロフィットレベルが1.1 *ストップロスと等しく、ストップロスが200ポイントであるBrent オイルのショートをテストしましょう。





すべてのストラテジーテスターレポート、およびテストパラメータを含むSETファイルを以下に添付します。

結論: マルチンゲール手法は使う価値がありますか？

この記事に記載されているすべての考慮事項は理論的なものです。テスト結果からわかるように、適切なルールなしでマルチンゲールを自動的に使用しても必ずしも良い利益が得られるとは限りません。

しかしながら、より適切な価格でポジションを開くことを含む、マルチンゲールベースの取引戦略を開発するためのより真剣なアプローチをとることがいくらかの利益を得るのに役立つかもしれないと、私は信じます。このようなシステムの利点は、常時監視を必要とする他のシステムと比較して、取引に投資する必要のある時間が最低限であることです。

添付ファイル



以下のファイルが添付されています。

_finder4.mq4 、 _finder4.ex4 、 _finder.mq5 、 _finder.ex5 : MetaTrader 5およびMetaTrader 4用の銘柄選択およびナビゲーションに使用されるユーティリティアプリケーションのバージョン1.2

、 、 、 : MetaTrader 5およびMetaTrader 4用の銘柄選択およびナビゲーションに使用されるユーティリティアプリケーションのバージョン1.2 RevertEA .zip : MetaTrader 5用エキスパートアドバイザーのバージョン1.3

: MetaTrader 5用エキスパートアドバイザーのバージョン1.3 tests.zip : ストラテジーテスターのレポート

: ストラテジーテスターのレポート SETfiles.zip: RevertEAパラメータを持つSETファイル



