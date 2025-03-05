QuotazioniSezioni
NIU: Niu Technologies - American Depositary Shares

4.31 USD 0.04 (0.92%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio NIU ha avuto una variazione del -0.92% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.25 e ad un massimo di 4.45.

Segui le dinamiche di Niu Technologies - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
4.25 4.45
Intervallo Annuale
1.66 5.37
Chiusura Precedente
4.35
Apertura
4.39
Bid
4.31
Ask
4.61
Minimo
4.25
Massimo
4.45
Volume
1.036 K
Variazione giornaliera
-0.92%
Variazione Mensile
0.23%
Variazione Semestrale
3.61%
Variazione Annuale
88.21%
20 settembre, sabato