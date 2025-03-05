Währungen / NIU
NIU: Niu Technologies - American Depositary Shares
4.35 USD 0.07 (1.58%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NIU hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.28 bis zu einem Hoch von 4.46 gehandelt.
Verfolgen Sie die Niu Technologies - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
4.28 4.46
Jahresspanne
1.66 5.37
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.42
- Eröffnung
- 4.43
- Bid
- 4.35
- Ask
- 4.65
- Tief
- 4.28
- Hoch
- 4.46
- Volumen
- 1.031 K
- Tagesänderung
- -1.58%
- Monatsänderung
- 1.16%
- 6-Monatsänderung
- 4.57%
- Jahresänderung
- 89.96%
