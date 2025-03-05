Dövizler / NIU
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
NIU: Niu Technologies - American Depositary Shares
4.31 USD 0.04 (0.92%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
NIU fiyatı bugün -0.92% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 4.25 ve Yüksek fiyatı olarak 4.45 aralığında işlem gördü.
Niu Technologies - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NIU haberleri
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Niu Technologies Q2 2025 sees revenue surge, stock climbs
- Niu Stock Slides As China E-Scooter Boom Fails To Offset Weak Overseas Sales, Mixed Q3 Outlook - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies (NIU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- NIU Technologies: Strong Buy On Undervalued Margin Reset And International Growth (NASDAQ:NIU)
- Niu Clocks 57% e-Scooter Sales Surge, But Tariffs Impact Margins - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
- EV Company News For The Month Of March 2025
- Niu Technologies Q1 Sales Volume Surge 57% On Solid China Demand - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies: Maintaining Bullish View Even After The Stock Doubled
- Niu Technologies: Good Results And Even Better Prospects (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies (NIU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Niu Q4 Rides High On Demand For E-Scooters, But Gross Margins Decline Amid Higher Costs - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- EV Company News For The Month Of February 2025
Günlük aralık
4.25 4.45
Yıllık aralık
1.66 5.37
- Önceki kapanış
- 4.35
- Açılış
- 4.39
- Satış
- 4.31
- Alış
- 4.61
- Düşük
- 4.25
- Yüksek
- 4.45
- Hacim
- 1.036 K
- Günlük değişim
- -0.92%
- Aylık değişim
- 0.23%
- 6 aylık değişim
- 3.61%
- Yıllık değişim
- 88.21%
21 Eylül, Pazar