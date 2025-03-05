通貨 / NIU
NIU: Niu Technologies - American Depositary Shares
4.35 USD 0.07 (1.58%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NIUの今日の為替レートは、-1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり4.28の安値と4.46の高値で取引されました。
Niu Technologies - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
NIU News
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Niu Technologies Q2 2025 sees revenue surge, stock climbs
- Niu Stock Slides As China E-Scooter Boom Fails To Offset Weak Overseas Sales, Mixed Q3 Outlook - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies (NIU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- NIU Technologies: Strong Buy On Undervalued Margin Reset And International Growth (NASDAQ:NIU)
- Niu Clocks 57% e-Scooter Sales Surge, But Tariffs Impact Margins - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
- EV Company News For The Month Of March 2025
- Niu Technologies Q1 Sales Volume Surge 57% On Solid China Demand - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies: Maintaining Bullish View Even After The Stock Doubled
- Niu Technologies: Good Results And Even Better Prospects (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies (NIU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Niu Q4 Rides High On Demand For E-Scooters, But Gross Margins Decline Amid Higher Costs - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- EV Company News For The Month Of February 2025
1日のレンジ
4.28 4.46
1年のレンジ
1.66 5.37
- 以前の終値
- 4.42
- 始値
- 4.43
- 買値
- 4.35
- 買値
- 4.65
- 安値
- 4.28
- 高値
- 4.46
- 出来高
- 1.031 K
- 1日の変化
- -1.58%
- 1ヶ月の変化
- 1.16%
- 6ヶ月の変化
- 4.57%
- 1年の変化
- 89.96%
