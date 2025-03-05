Валюты / NIU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NIU: Niu Technologies - American Depositary Shares
4.13 USD 0.01 (0.24%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NIU за сегодня изменился на 0.24%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.05, а максимальная — 4.18.
Следите за динамикой Niu Technologies - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NIU
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Niu Technologies Q2 2025 sees revenue surge, stock climbs
- Niu Stock Slides As China E-Scooter Boom Fails To Offset Weak Overseas Sales, Mixed Q3 Outlook - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies (NIU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- NIU Technologies: Strong Buy On Undervalued Margin Reset And International Growth (NASDAQ:NIU)
- Niu Clocks 57% e-Scooter Sales Surge, But Tariffs Impact Margins - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
- EV Company News For The Month Of March 2025
- Niu Technologies Q1 Sales Volume Surge 57% On Solid China Demand - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies: Maintaining Bullish View Even After The Stock Doubled
- Niu Technologies: Good Results And Even Better Prospects (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies (NIU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Niu Q4 Rides High On Demand For E-Scooters, But Gross Margins Decline Amid Higher Costs - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- EV Company News For The Month Of February 2025
Дневной диапазон
4.05 4.18
Годовой диапазон
1.66 5.37
- Предыдущее закрытие
- 4.12
- Open
- 4.13
- Bid
- 4.13
- Ask
- 4.43
- Low
- 4.05
- High
- 4.18
- Объем
- 893
- Дневное изменение
- 0.24%
- Месячное изменение
- -3.95%
- 6-месячное изменение
- -0.72%
- Годовое изменение
- 80.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.