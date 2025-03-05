Divisas / NIU
NIU: Niu Technologies - American Depositary Shares
4.42 USD 0.29 (7.02%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de NIU de hoy ha cambiado un 7.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.15, mientras que el máximo ha alcanzado 4.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Niu Technologies - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
4.15 4.51
Rango anual
1.66 5.37
- Cierres anteriores
- 4.13
- Open
- 4.16
- Bid
- 4.42
- Ask
- 4.72
- Low
- 4.15
- High
- 4.51
- Volumen
- 1.870 K
- Cambio diario
- 7.02%
- Cambio mensual
- 2.79%
- Cambio a 6 meses
- 6.25%
- Cambio anual
- 93.01%
