货币 / NIU
NIU: Niu Technologies - American Depositary Shares
4.46 USD 0.33 (7.99%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NIU汇率已更改7.99%。当日，交易品种以低点4.15和高点4.51进行交易。
关注Niu Technologies - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NIU新闻
- EV Company News For The Month Of August 2025
- Earnings call transcript: Niu Technologies Q2 2025 sees revenue surge, stock climbs
- Niu Stock Slides As China E-Scooter Boom Fails To Offset Weak Overseas Sales, Mixed Q3 Outlook - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies (NIU) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- EV Company News For The Month Of July 2025
- EV Company News For The Month Of June 2025
- EV Company News For The Month Of May 2025
- NIU Technologies: Strong Buy On Undervalued Margin Reset And International Growth (NASDAQ:NIU)
- Niu Clocks 57% e-Scooter Sales Surge, But Tariffs Impact Margins - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies Announces Unaudited First Quarter 2025 Financial Results
- Crisis And Opportunity In Auto Makers (NYSE:TM)
- EV Company News For The Month Of March 2025
- Niu Technologies Q1 Sales Volume Surge 57% On Solid China Demand - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies: Maintaining Bullish View Even After The Stock Doubled
- Niu Technologies: Good Results And Even Better Prospects (NASDAQ:NIU)
- Niu Technologies (NIU) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Niu Q4 Rides High On Demand For E-Scooters, But Gross Margins Decline Amid Higher Costs - Niu Techs (NASDAQ:NIU)
- EV Company News For The Month Of February 2025
日范围
4.15 4.51
年范围
1.66 5.37
- 前一天收盘价
- 4.13
- 开盘价
- 4.16
- 卖价
- 4.46
- 买价
- 4.76
- 最低价
- 4.15
- 最高价
- 4.51
- 交易量
- 1.288 K
- 日变化
- 7.99%
- 月变化
- 3.72%
- 6个月变化
- 7.21%
- 年变化
- 94.76%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值