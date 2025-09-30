QuotazioniSezioni
DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

46.44 USD 0.06 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio DFEB ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.42 e ad un massimo di 46.48.

Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni DFEB oggi?

Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February sono prezzate a 46.44. Viene scambiato all'interno di 0.13%, la chiusura di ieri è stata 46.38 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFEB mostra questi aggiornamenti.

Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February pagano dividendi?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February è attualmente valutato a 46.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.82% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFEB.

Come acquistare azioni DFEB?

Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February al prezzo attuale di 46.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.44 o 46.74, mentre 51 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFEB sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni DFEB?

Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February implica considerare l'intervallo annuale 39.32 - 46.51 e il prezzo attuale 46.44. Molti confrontano 2.07% e 10.84% prima di effettuare ordini su 46.44 o 46.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFEB con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?

Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February nell'ultimo anno è stato 46.51. All'interno di 39.32 - 46.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.38 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?

Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) nel corso dell'anno è stato 39.32. Confrontandolo con gli attuali 46.44 e 39.32 - 46.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFEB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFEB?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.38 e 11.82%.

Intervallo Giornaliero
46.42 46.48
Intervallo Annuale
39.32 46.51
Chiusura Precedente
46.38
Apertura
46.48
Bid
46.44
Ask
46.74
Minimo
46.42
Massimo
46.48
Volume
51
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
2.07%
Variazione Semestrale
10.84%
Variazione Annuale
11.82%
