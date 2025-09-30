- Panoramica
DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
Il tasso di cambio DFEB ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 46.42 e ad un massimo di 46.48.
Segui le dinamiche di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni DFEB oggi?
Oggi le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February sono prezzate a 46.44. Viene scambiato all'interno di 0.13%, la chiusura di ieri è stata 46.38 e il volume degli scambi ha raggiunto 51. Il grafico dei prezzi in tempo reale di DFEB mostra questi aggiornamenti.
Le azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February pagano dividendi?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February è attualmente valutato a 46.44. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 11.82% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di DFEB.
Come acquistare azioni DFEB?
Puoi acquistare azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February al prezzo attuale di 46.44. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.44 o 46.74, mentre 51 e -0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di DFEB sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni DFEB?
Investire in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February implica considerare l'intervallo annuale 39.32 - 46.51 e il prezzo attuale 46.44. Molti confrontano 2.07% e 10.84% prima di effettuare ordini su 46.44 o 46.74. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di DFEB con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
Il prezzo massimo di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February nell'ultimo anno è stato 46.51. All'interno di 39.32 - 46.51, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 46.38 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
Il prezzo più basso di FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) nel corso dell'anno è stato 39.32. Confrontandolo con gli attuali 46.44 e 39.32 - 46.51 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda DFEB muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di DFEB?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 46.38 e 11.82%.
- Chiusura Precedente
- 46.38
- Apertura
- 46.48
- Bid
- 46.44
- Ask
- 46.74
- Minimo
- 46.42
- Massimo
- 46.48
- Volume
- 51
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- 2.07%
- Variazione Semestrale
- 10.84%
- Variazione Annuale
- 11.82%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8