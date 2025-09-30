- Aperçu
DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
Le taux de change de DFEB a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 46.42 et à un maximum de 46.48.
Suivez la dynamique FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action DFEB aujourd'hui ?
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February est cotée à 46.44 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.13%, a clôturé hier à 46.38 et son volume d'échange a atteint 51. Le graphique en temps réel du cours de DFEB présente ces mises à jour.
L'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February verse-t-elle des dividendes ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February est actuellement valorisé à 46.44. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 11.82% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de DFEB.
Comment acheter des actions DFEB ?
Vous pouvez acheter des actions FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February au cours actuel de 46.44. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.44 ou de 46.74, le 51 et le -0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de DFEB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action DFEB ?
Investir dans FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February implique de prendre en compte la fourchette annuelle 39.32 - 46.51 et le prix actuel 46.44. Beaucoup comparent 2.07% et 10.84% avant de passer des ordres à 46.44 ou 46.74. Consultez le graphique du cours de DFEB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February ?
Le cours le plus élevé de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February l'année dernière était 46.51. Au cours de 39.32 - 46.51, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 46.38 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February ?
Le cours le plus bas de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) sur l'année a été 39.32. Sa comparaison avec 46.44 et 39.32 - 46.51 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de DFEB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action DFEB a-t-elle été divisée ?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 46.38 et 11.82% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 46.38
- Ouverture
- 46.48
- Bid
- 46.44
- Ask
- 46.74
- Plus Bas
- 46.42
- Plus Haut
- 46.48
- Volume
- 51
- Changement quotidien
- 0.13%
- Changement Mensuel
- 2.07%
- Changement à 6 Mois
- 10.84%
- Changement Annuel
- 11.82%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8