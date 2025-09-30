- Übersicht
DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
Der Wechselkurs von DFEB hat sich für heute um 0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.42 bis zu einem Hoch von 46.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von DFEB heute?
Die Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) notiert heute bei 46.51. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.15% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.44 und das Handelsvolumen erreichte 14. Das Live-Chart von DFEB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie DFEB Dividenden?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February wird derzeit mit 46.51 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 11.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von DFEB zu verfolgen.
Wie kaufe ich DFEB-Aktien?
Sie können Aktien von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) zum aktuellen Kurs von 46.51 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 46.51 oder 46.81 platziert, während 14 und 0.09% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von DFEB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in DFEB-Aktien?
Bei einer Investition in FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February müssen die jährliche Spanne 39.32 - 46.51 und der aktuelle Kurs 46.51 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.22% und 11.00%, bevor sie Orders zu 46.51 oder 46.81 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von DFEB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
Der höchste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) im vergangenen Jahr lag bei 46.51. Innerhalb von 39.32 - 46.51 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
Der niedrigste Kurs von FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) im Laufe des Jahres betrug 39.32. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 46.51 und der Spanne 39.32 - 46.51 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von DFEB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von DFEB statt?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.44 und 11.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.44
- Eröffnung
- 46.47
- Bid
- 46.51
- Ask
- 46.81
- Tief
- 46.42
- Hoch
- 46.51
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.15%
- Monatsänderung
- 2.22%
- 6-Monatsänderung
- 11.00%
- Jahresänderung
- 11.99%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
- 1.8%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
- -0.3%
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
- 94.2
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.8