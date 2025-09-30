- Panorámica
DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
El tipo de cambio de DFEB de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.44, mientras que el máximo ha alcanzado 46.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de DFEB hoy?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) se evalúa hoy en 46.44. El instrumento se negocia dentro de 0.00%; el cierre de ayer ha sido 46.44 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios DFEB en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February se evalúa actualmente en 46.44. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 11.82% y USD. Monitoree los movimientos de DFEB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de DFEB?
Puede comprar acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) al precio actual de 46.44. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 46.44 o 46.74, mientras que 2 y -0.02% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de DFEB en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de DFEB?
Invertir en FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February implica tener en cuenta el rango anual 39.32 - 46.51 y el precio actual 46.44. Muchos comparan 2.07% y 10.84% antes de colocar órdenes en 46.44 o 46.74. Estudie los cambios diarios de precios de DFEB en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
El precio más alto de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) en el último año ha sido 46.51. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 39.32 - 46.51, una comparación con 46.44 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
El precio más bajo de FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) para el año ha sido 39.32. La comparación con los actuales 46.44 y 39.32 - 46.51 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de DFEB en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de DFEB?
En el pasado, FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 46.44 y 11.82% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 46.44
- Open
- 46.45
- Bid
- 46.44
- Ask
- 46.74
- Low
- 46.44
- High
- 46.45
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 2.07%
- Cambio a 6 meses
- 10.84%
- Cambio anual
- 11.82%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8