DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

46.44 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日DFEB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点46.44和高点46.45进行交易。

关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

DFEB股票今天的价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票今天的定价为46.44。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为46.44，交易量达到2。DFEB的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票是否支付股息？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February目前的价值为46.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.82%和USD。实时查看图表以跟踪DFEB走势。

如何购买DFEB股票？

您可以以46.44的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票。订单通常设置在46.44或46.74附近，而2和-0.02%显示市场活动。立即关注DFEB的实时图表更新。

如何投资DFEB股票？

投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February需要考虑年度范围39.32 - 46.51和当前价格46.44。许多人在以46.44或46.74下订单之前，会比较2.07%和。实时查看DFEB价格图表，了解每日变化。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February的最高价格是46.51。在39.32 - 46.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February的绩效。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February（DFEB）的最低价格为39.32。将其与当前的46.44和39.32 - 46.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DFEB股票是什么时候拆分的？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.44和11.82%中可见。

日范围
46.44 46.45
年范围
39.32 46.51
前一天收盘价
46.44
开盘价
46.45
卖价
46.44
买价
46.74
最低价
46.44
最高价
46.45
交易量
2
日变化
0.00%
月变化
2.07%
6个月变化
10.84%
年变化
11.82%
