DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
今日DFEB汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点46.44和高点46.45进行交易。
关注FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
DFEB股票今天的价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票今天的定价为46.44。它在0.00%范围内交易，昨天的收盘价为46.44，交易量达到2。DFEB的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票是否支付股息？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February目前的价值为46.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.82%和USD。实时查看图表以跟踪DFEB走势。
如何购买DFEB股票？
您可以以46.44的当前价格购买FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票。订单通常设置在46.44或46.74附近，而2和-0.02%显示市场活动。立即关注DFEB的实时图表更新。
如何投资DFEB股票？
投资FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February需要考虑年度范围39.32 - 46.51和当前价格46.44。许多人在以46.44或46.74下订单之前，会比较2.07%和。实时查看DFEB价格图表，了解每日变化。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February的最高价格是46.51。在39.32 - 46.51内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February的绩效。
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February股票的最低价格是多少？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February（DFEB）的最低价格为39.32。将其与当前的46.44和39.32 - 46.51进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DFEB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DFEB股票是什么时候拆分的？
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.44和11.82%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.44
- 开盘价
- 46.45
- 卖价
- 46.44
- 买价
- 46.74
- 最低价
- 46.44
- 最高价
- 46.45
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.07%
- 6个月变化
- 10.84%
- 年变化
- 11.82%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8