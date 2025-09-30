КотировкиРазделы
Валюты / DFEB
DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

46.44 USD 0.06 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс DFEB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.42, а максимальная — 46.48.

Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций DFEB сегодня?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) сегодня оценивается на уровне 46.44. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 46.38, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFEB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 46.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.82% и USD. Отслеживайте движения DFEB на графике в реальном времени.

Как купить акции DFEB?

Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) по текущей цене 46.44. Ордера обычно размещаются около 46.44 или 46.74, тогда как 51 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFEB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции DFEB?

Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 39.32 - 46.51 и текущей цены 46.44. Многие сравнивают 2.07% и 10.84% перед размещением ордеров на 46.44 или 46.74. Изучайте ежедневные изменения цены DFEB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?

Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) за последний год составила 46.51. Акции заметно колебались в пределах 39.32 - 46.51, сравнение с 46.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?

Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) за год составила 39.32. Сравнение с текущими 46.44 и 39.32 - 46.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций DFEB?

В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.38 и 11.82% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
46.42 46.48
Годовой диапазон
39.32 46.51
Предыдущее закрытие
46.38
Open
46.48
Bid
46.44
Ask
46.74
Low
46.42
High
46.48
Объем
51
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
2.07%
6-месячное изменение
10.84%
Годовое изменение
11.82%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8