DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February
Курс DFEB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 46.42, а максимальная — 46.48.
Следите за динамикой FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций DFEB сегодня?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) сегодня оценивается на уровне 46.44. Инструмент торгуется в пределах 0.13%, вчерашнее закрытие составило 46.38, а торговый объем достиг 51. Всю динамику можно отследить на ценовом графике DFEB в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February в настоящее время оценивается в 46.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.82% и USD. Отслеживайте движения DFEB на графике в реальном времени.
Как купить акции DFEB?
Вы можете купить акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) по текущей цене 46.44. Ордера обычно размещаются около 46.44 или 46.74, тогда как 51 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения DFEB на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции DFEB?
Инвестирование в FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February предполагает учет годового диапазона 39.32 - 46.51 и текущей цены 46.44. Многие сравнивают 2.07% и 10.84% перед размещением ордеров на 46.44 или 46.74. Изучайте ежедневные изменения цены DFEB на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
Самая высокая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) за последний год составила 46.51. Акции заметно колебались в пределах 39.32 - 46.51, сравнение с 46.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February?
Самая низкая цена FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February (DFEB) за год составила 39.32. Сравнение с текущими 46.44 и 39.32 - 46.51 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения DFEB во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций DFEB?
В прошлом FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 46.38 и 11.82% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 46.38
- Open
- 46.48
- Bid
- 46.44
- Ask
- 46.74
- Low
- 46.42
- High
- 46.48
- Объем
- 51
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 2.07%
- 6-месячное изменение
- 10.84%
- Годовое изменение
- 11.82%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8