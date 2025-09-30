クォートセクション
通貨 / DFEB
DFEB: FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February

46.44 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DFEBの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり46.44の安値と46.45の高値で取引されました。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

DFEB株の現在の価格は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryの株価は本日46.44です。0.00%内で取引され、前日の終値は46.44、取引量は2に達しました。DFEBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryの株は配当を出しますか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryの現在の価格は46.44です。配当方針は会社によりますが、投資家は11.82%やUSDにも注目します。DFEBの動きはライブチャートで確認できます。

DFEB株を買う方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryの株は現在46.44で購入可能です。注文は通常46.44または46.74付近で行われ、2や-0.02%が市場の動きを示します。DFEBの最新情報はライブチャートで確認できます。

DFEB株に投資する方法は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryへの投資では、年間の値幅39.32 - 46.51と現在の46.44を考慮します。注文は多くの場合46.44や46.74で行われる前に、2.07%や10.84%と比較されます。DFEBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryの株の最高値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryの過去1年の最高値は46.51でした。39.32 - 46.51内で株価は大きく変動し、46.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryの株の最低値は？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February(DFEB)の年間最安値は39.32でした。現在の46.44や39.32 - 46.51と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。DFEBの動きはライブチャートで確認できます。

DFEBの株式分割はいつ行われましたか？

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - Februaryは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、46.44、11.82%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
46.44 46.45
1年のレンジ
39.32 46.51
以前の終値
46.44
始値
46.45
買値
46.44
買値
46.74
安値
46.44
高値
46.45
出来高
2
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
2.07%
6ヶ月の変化
10.84%
1年の変化
11.82%
30 9月, 火曜日
10:00
USD
FRB Jefferson理事発言
実際
期待
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20前年比
実際
1.8%
期待
1.7%
2.1%
13:00
USD
S&P/ケース・シラー住宅価格総合指数-20n.s.a前月比
実際
-0.3%
期待
-0.4%
0.0%
13:45
USD
MNIシカゴ景気指標
実際
期待
45.8
41.5
14:00
USD
JOLTS求人労働異動調査
実際
期待
7.326 M
7.181 M
14:00
USD
CB消費者信頼感指標
実際
94.2
期待
100.7
97.8