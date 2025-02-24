Valute / CRGO
CRGO: Freightos Limited
3.23 USD 0.07 (2.12%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CRGO ha avuto una variazione del -2.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.16 e ad un massimo di 3.32.
Segui le dinamiche di Freightos Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.16 3.32
Intervallo Annuale
1.27 4.42
- Chiusura Precedente
- 3.30
- Apertura
- 3.32
- Bid
- 3.23
- Ask
- 3.53
- Minimo
- 3.16
- Massimo
- 3.32
- Volume
- 378
- Variazione giornaliera
- -2.12%
- Variazione Mensile
- -1.82%
- Variazione Semestrale
- 35.15%
- Variazione Annuale
- 124.31%
21 settembre, domenica