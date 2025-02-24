QuotazioniSezioni
Valute / CRGO
Tornare a Azioni

CRGO: Freightos Limited

3.23 USD 0.07 (2.12%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CRGO ha avuto una variazione del -2.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.16 e ad un massimo di 3.32.

Segui le dinamiche di Freightos Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CRGO News

Intervallo Giornaliero
3.16 3.32
Intervallo Annuale
1.27 4.42
Chiusura Precedente
3.30
Apertura
3.32
Bid
3.23
Ask
3.53
Minimo
3.16
Massimo
3.32
Volume
378
Variazione giornaliera
-2.12%
Variazione Mensile
-1.82%
Variazione Semestrale
35.15%
Variazione Annuale
124.31%
21 settembre, domenica