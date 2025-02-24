通貨 / CRGO
CRGO: Freightos Limited
3.30 USD 0.12 (3.77%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CRGOの今日の為替レートは、3.77%変化しました。日中、通貨は1あたり3.20の安値と3.32の高値で取引されました。
Freightos Limitedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.20 3.32
1年のレンジ
1.27 4.42
- 以前の終値
- 3.18
- 始値
- 3.20
- 買値
- 3.30
- 買値
- 3.60
- 安値
- 3.20
- 高値
- 3.32
- 出来高
- 95
- 1日の変化
- 3.77%
- 1ヶ月の変化
- 0.30%
- 6ヶ月の変化
- 38.08%
- 1年の変化
- 129.17%
