货币 / CRGO
CRGO: Freightos Limited
3.20 USD 0.03 (0.95%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CRGO汇率已更改0.95%。当日，交易品种以低点3.11和高点3.25进行交易。
关注Freightos Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRGO新闻
- Freightos Limited (CRGO) Upgraded to Buy: Here's Why
- Are Business Services Stocks Lagging Brink's (BCO) This Year?
- Freightos Limited (CRGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Freightos sees 31% revenue growth in Q2 2025
- Freightos Limited (CRGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Corpay (CPAY) Meets Q2 Earnings Estimates
- Paypal (PYPL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Freightos: Global Freight Can Be The Next Booking.Com (NASDAQ:CRGO)
- SEKO Logistics expands Freightos partnership for global booking system
- Freightos CEO Zvi Schreiber to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- Freightos Looks To Scale Platform Transactions with Forward Air Corporation Partnershi
- China Airlines Launches Digital Booking on WebCargo by Freightos ®, Digitalizing Key Global Trade Lanes
- Freightos Reports First Quarter 2025 Results
- Freightos (CRGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
3.11 3.25
年范围
1.27 4.42
- 前一天收盘价
- 3.17
- 开盘价
- 3.18
- 卖价
- 3.20
- 买价
- 3.50
- 最低价
- 3.11
- 最高价
- 3.25
- 交易量
- 240
- 日变化
- 0.95%
- 月变化
- -2.74%
- 6个月变化
- 33.89%
- 年变化
- 122.22%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值