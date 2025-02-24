Dövizler / CRGO
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CRGO: Freightos Limited
3.23 USD 0.07 (2.12%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CRGO fiyatı bugün -2.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.16 ve Yüksek fiyatı olarak 3.32 aralığında işlem gördü.
Freightos Limited hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRGO haberleri
- Is Freightos Limited (CRGO) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Freightos Limited (CRGO) Upgraded to Buy: Here's Why
- Are Business Services Stocks Lagging Brink's (BCO) This Year?
- Freightos Limited (CRGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Freightos sees 31% revenue growth in Q2 2025
- Freightos Limited (CRGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Corpay (CPAY) Meets Q2 Earnings Estimates
- Paypal (PYPL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Freightos: Global Freight Can Be The Next Booking.Com (NASDAQ:CRGO)
- SEKO Logistics expands Freightos partnership for global booking system
- Freightos CEO Zvi Schreiber to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- Freightos Looks To Scale Platform Transactions with Forward Air Corporation Partnershi
- China Airlines Launches Digital Booking on WebCargo by Freightos ®, Digitalizing Key Global Trade Lanes
- Freightos Reports First Quarter 2025 Results
- Freightos (CRGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.16 3.32
Yıllık aralık
1.27 4.42
- Önceki kapanış
- 3.30
- Açılış
- 3.32
- Satış
- 3.23
- Alış
- 3.53
- Düşük
- 3.16
- Yüksek
- 3.32
- Hacim
- 378
- Günlük değişim
- -2.12%
- Aylık değişim
- -1.82%
- 6 aylık değişim
- 35.15%
- Yıllık değişim
- 124.31%
21 Eylül, Pazar