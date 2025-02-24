Валюты / CRGO
CRGO: Freightos Limited
3.17 USD 0.15 (4.97%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CRGO за сегодня изменился на 4.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.99, а максимальная — 3.18.
Следите за динамикой Freightos Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CRGO
- Freightos Limited (CRGO) Upgraded to Buy: Here's Why
- Are Business Services Stocks Lagging Brink's (BCO) This Year?
- Freightos Limited (CRGO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Freightos sees 31% revenue growth in Q2 2025
- Freightos Limited (CRGO) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Corpay (CPAY) Meets Q2 Earnings Estimates
- Paypal (PYPL) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Freightos: Global Freight Can Be The Next Booking.Com (NASDAQ:CRGO)
- SEKO Logistics expands Freightos partnership for global booking system
- Freightos CEO Zvi Schreiber to Present at the Investor Summit Virtual on June 10, 2025
- Freightos Looks To Scale Platform Transactions with Forward Air Corporation Partnershi
- China Airlines Launches Digital Booking on WebCargo by Freightos ®, Digitalizing Key Global Trade Lanes
- Freightos Reports First Quarter 2025 Results
- Freightos (CRGO) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.99 3.18
Годовой диапазон
1.27 4.42
- Предыдущее закрытие
- 3.02
- Open
- 3.08
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Low
- 2.99
- High
- 3.18
- Объем
- 191
- Дневное изменение
- 4.97%
- Месячное изменение
- -3.65%
- 6-месячное изменение
- 32.64%
- Годовое изменение
- 120.14%
