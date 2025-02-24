Währungen / CRGO
CRGO: Freightos Limited
3.25 USD 0.05 (1.52%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CRGO hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.23 bis zu einem Hoch von 3.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die Freightos Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CRGO News
Tagesspanne
3.23 3.32
Jahresspanne
1.27 4.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.30
- Eröffnung
- 3.32
- Bid
- 3.25
- Ask
- 3.55
- Tief
- 3.23
- Hoch
- 3.32
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- -1.52%
- Monatsänderung
- -1.22%
- 6-Monatsänderung
- 35.98%
- Jahresänderung
- 125.69%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K