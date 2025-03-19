Valute / BDTX
BDTX: Black Diamond Therapeutics Inc
3.28 USD 0.07 (2.09%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BDTX ha avuto una variazione del -2.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.20 e ad un massimo di 3.36.
Segui le dinamiche di Black Diamond Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BDTX News
Intervallo Giornaliero
3.20 3.36
Intervallo Annuale
1.19 4.33
- Chiusura Precedente
- 3.35
- Apertura
- 3.34
- Bid
- 3.28
- Ask
- 3.58
- Minimo
- 3.20
- Massimo
- 3.36
- Volume
- 1.329 K
- Variazione giornaliera
- -2.09%
- Variazione Mensile
- 21.03%
- Variazione Semestrale
- 112.99%
- Variazione Annuale
- -24.25%
21 settembre, domenica