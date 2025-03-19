Dövizler / BDTX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BDTX: Black Diamond Therapeutics Inc
3.28 USD 0.07 (2.09%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BDTX fiyatı bugün -2.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.20 ve Yüksek fiyatı olarak 3.36 aralığında işlem gördü.
Black Diamond Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDTX haberleri
- Is BDTX's Cash balance Enough to Successfully Develop Its NSCLC Drug?
- BDTX Stock Surges 51.1% in Six Months: Is There More Room for Growth?
- Is the Recent Pipeline Progress on its NSCLC Drug Enough for BDTX?
- Black Diamond Therapeutics stock initiated with Buy rating at Guggenheim
- Black Diamond Therapeutics: A Potential First-Line In NSCLC Trading At Cash (NASDAQ:BDTX)
- Black Diamond (BDTX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Are Medical Stocks Lagging Black Diamond Therapeutics (BDTX) This Year?
- H.C. Wainwright lowers Black Diamond Therapeutics stock price target on delayed launch
- Raymond James resumes coverage on Black Diamond stock with Outperform rating
- ArriVent BioPharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong NSCLC trial data
- Black Diamond Therapeutics Trades Below Cash After Lucrative Deal With Servier (BDTX)
- Black Diamond Therapeutics Inks Licensing Pact With French Pharma Firm Servier For Its Early-Stage Cancer Drug Worth Over $700 Million - Black Diamond Therapeutic (NASDAQ:BDTX)
Günlük aralık
3.20 3.36
Yıllık aralık
1.19 4.33
- Önceki kapanış
- 3.35
- Açılış
- 3.34
- Satış
- 3.28
- Alış
- 3.58
- Düşük
- 3.20
- Yüksek
- 3.36
- Hacim
- 1.329 K
- Günlük değişim
- -2.09%
- Aylık değişim
- 21.03%
- 6 aylık değişim
- 112.99%
- Yıllık değişim
- -24.25%
21 Eylül, Pazar