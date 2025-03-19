FiyatlarBölümler
Dövizler / BDTX
Geri dön - Hisse senetleri

BDTX: Black Diamond Therapeutics Inc

3.28 USD 0.07 (2.09%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BDTX fiyatı bugün -2.09% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.20 ve Yüksek fiyatı olarak 3.36 aralığında işlem gördü.

Black Diamond Therapeutics Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BDTX haberleri

Günlük aralık
3.20 3.36
Yıllık aralık
1.19 4.33
Önceki kapanış
3.35
Açılış
3.34
Satış
3.28
Alış
3.58
Düşük
3.20
Yüksek
3.36
Hacim
1.329 K
Günlük değişim
-2.09%
Aylık değişim
21.03%
6 aylık değişim
112.99%
Yıllık değişim
-24.25%
21 Eylül, Pazar