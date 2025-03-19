Währungen / BDTX
BDTX: Black Diamond Therapeutics Inc
3.26 USD 0.09 (2.69%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BDTX hat sich für heute um -2.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.25 bis zu einem Hoch von 3.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Black Diamond Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.25 3.36
Jahresspanne
1.19 4.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.35
- Eröffnung
- 3.34
- Bid
- 3.26
- Ask
- 3.56
- Tief
- 3.25
- Hoch
- 3.36
- Volumen
- 310
- Tagesänderung
- -2.69%
- Monatsänderung
- 20.30%
- 6-Monatsänderung
- 111.69%
- Jahresänderung
- -24.71%
