통화 / BDTX
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BDTX: Black Diamond Therapeutics Inc
3.28 USD 0.07 (2.09%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BDTX 환율이 오늘 -2.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.20이고 고가는 3.36이었습니다.
Black Diamond Therapeutics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDTX News
- Is BDTX's Cash balance Enough to Successfully Develop Its NSCLC Drug?
- BDTX Stock Surges 51.1% in Six Months: Is There More Room for Growth?
- Is the Recent Pipeline Progress on its NSCLC Drug Enough for BDTX?
- Black Diamond Therapeutics stock initiated with Buy rating at Guggenheim
- Black Diamond Therapeutics: A Potential First-Line In NSCLC Trading At Cash (NASDAQ:BDTX)
- Black Diamond (BDTX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Are Medical Stocks Lagging Black Diamond Therapeutics (BDTX) This Year?
- H.C. Wainwright lowers Black Diamond Therapeutics stock price target on delayed launch
- Raymond James resumes coverage on Black Diamond stock with Outperform rating
- ArriVent BioPharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong NSCLC trial data
- Black Diamond Therapeutics Trades Below Cash After Lucrative Deal With Servier (BDTX)
- Black Diamond Therapeutics Inks Licensing Pact With French Pharma Firm Servier For Its Early-Stage Cancer Drug Worth Over $700 Million - Black Diamond Therapeutic (NASDAQ:BDTX)
일일 변동 비율
3.20 3.36
년간 변동
1.19 4.33
- 이전 종가
- 3.35
- 시가
- 3.34
- Bid
- 3.28
- Ask
- 3.58
- 저가
- 3.20
- 고가
- 3.36
- 볼륨
- 1.329 K
- 일일 변동
- -2.09%
- 월 변동
- 21.03%
- 6개월 변동
- 112.99%
- 년간 변동율
- -24.25%
20 9월, 토요일