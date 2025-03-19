货币 / BDTX
BDTX: Black Diamond Therapeutics Inc
3.18 USD 0.01 (0.32%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BDTX汇率已更改0.32%。当日，交易品种以低点3.15和高点3.29进行交易。
关注Black Diamond Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BDTX新闻
- Is BDTX's Cash balance Enough to Successfully Develop Its NSCLC Drug?
- BDTX Stock Surges 51.1% in Six Months: Is There More Room for Growth?
- Is the Recent Pipeline Progress on its NSCLC Drug Enough for BDTX?
- Black Diamond Therapeutics stock initiated with Buy rating at Guggenheim
- Black Diamond Therapeutics: A Potential First-Line In NSCLC Trading At Cash (NASDAQ:BDTX)
- Black Diamond (BDTX) Upgraded to Strong Buy: Here's Why
- Are Medical Stocks Lagging Black Diamond Therapeutics (BDTX) This Year?
- H.C. Wainwright lowers Black Diamond Therapeutics stock price target on delayed launch
- Raymond James resumes coverage on Black Diamond stock with Outperform rating
- ArriVent BioPharma stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on strong NSCLC trial data
- Black Diamond Therapeutics Trades Below Cash After Lucrative Deal With Servier (BDTX)
- Black Diamond Therapeutics Inks Licensing Pact With French Pharma Firm Servier For Its Early-Stage Cancer Drug Worth Over $700 Million - Black Diamond Therapeutic (NASDAQ:BDTX)
日范围
3.15 3.29
年范围
1.19 4.33
- 前一天收盘价
- 3.17
- 开盘价
- 3.19
- 卖价
- 3.18
- 买价
- 3.48
- 最低价
- 3.15
- 最高价
- 3.29
- 交易量
- 679
- 日变化
- 0.32%
- 月变化
- 17.34%
- 6个月变化
- 106.49%
- 年变化
- -26.56%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值