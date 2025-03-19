通貨 / BDTX
BDTX: Black Diamond Therapeutics Inc
3.35 USD 0.19 (6.01%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BDTXの今日の為替レートは、6.01%変化しました。日中、通貨は1あたり3.21の安値と3.35の高値で取引されました。
Black Diamond Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BDTX News
1日のレンジ
3.21 3.35
1年のレンジ
1.19 4.33
- 以前の終値
- 3.16
- 始値
- 3.23
- 買値
- 3.35
- 買値
- 3.65
- 安値
- 3.21
- 高値
- 3.35
- 出来高
- 894
- 1日の変化
- 6.01%
- 1ヶ月の変化
- 23.62%
- 6ヶ月の変化
- 117.53%
- 1年の変化
- -22.63%
