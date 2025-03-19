Валюты / BDTX
BDTX: Black Diamond Therapeutics Inc
3.17 USD 0.02 (0.63%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BDTX за сегодня изменился на -0.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.16, а максимальная — 3.30.
Следите за динамикой Black Diamond Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
3.16 3.30
Годовой диапазон
1.19 4.33
- Предыдущее закрытие
- 3.19
- Open
- 3.20
- Bid
- 3.17
- Ask
- 3.47
- Low
- 3.16
- High
- 3.30
- Объем
- 1.538 K
- Дневное изменение
- -0.63%
- Месячное изменение
- 16.97%
- 6-месячное изменение
- 105.84%
- Годовое изменение
- -26.79%
