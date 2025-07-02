QuotazioniSezioni
BAUG: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

48.91 USD 0.19 (0.39%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BAUG ha avuto una variazione del 0.39% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 48.68 e ad un massimo di 48.91.

Segui le dinamiche di Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
48.68 48.91
Intervallo Annuale
38.60 48.91
Chiusura Precedente
48.72
Apertura
48.84
Bid
48.91
Ask
49.21
Minimo
48.68
Massimo
48.91
Volume
50
Variazione giornaliera
0.39%
Variazione Mensile
2.86%
Variazione Semestrale
14.97%
Variazione Annuale
14.81%
