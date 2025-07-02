CotationsSections
Devises / BAUG
BAUG: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

48.91 USD 0.19 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BAUG a changé de 0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.68 et à un maximum de 48.91.

Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
48.68 48.91
Range Annuel
38.60 48.91
Clôture Précédente
48.72
Ouverture
48.84
Bid
48.91
Ask
49.21
Plus Bas
48.68
Plus Haut
48.91
Volume
50
Changement quotidien
0.39%
Changement Mensuel
2.86%
Changement à 6 Mois
14.97%
Changement Annuel
14.81%
20 septembre, samedi