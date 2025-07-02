Devises / BAUG
BAUG: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
48.91 USD 0.19 (0.39%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BAUG a changé de 0.39% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 48.68 et à un maximum de 48.91.
Suivez la dynamique Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BAUG Nouvelles
Range quotidien
48.68 48.91
Range Annuel
38.60 48.91
- Clôture Précédente
- 48.72
- Ouverture
- 48.84
- Bid
- 48.91
- Ask
- 49.21
- Plus Bas
- 48.68
- Plus Haut
- 48.91
- Volume
- 50
- Changement quotidien
- 0.39%
- Changement Mensuel
- 2.86%
- Changement à 6 Mois
- 14.97%
- Changement Annuel
- 14.81%
20 septembre, samedi