通貨 / BAUG
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BAUG: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
48.72 USD 0.07 (0.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BAUGの今日の為替レートは、0.14%変化しました。日中、通貨は1あたり48.70の安値と48.77の高値で取引されました。
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - Augustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BAUG News
- Expectations Of September 2025 Rate Cut Lock In As S&P 500 Reaches New Heights
- Options Positioning Diverges Between Large- Vs. Small-Caps
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- The S&P 500 Continues Mostly Sideway Trajectory (undefined:SPX)
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- The Outlook For S&P 500 Dividends In August 2025 (null:SPX)
- Summer 2025 Snapshot Of Expected Future S&P 500 Earnings (undefined:SPX)
- S&P 500 Rises As Fed Thinks About Next Move For Interest Rates
- The Bubble Term
- Behind The Declining Risk Premiums Of Equity And Credit Assets
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- S&P 500 Index Buybacks Hit Record
- S&P 500 Earnings: One Unusual Aspect To Q3 ’25 Earnings Estimates
- Oil Is Probably Not The Market’s Biggest Threat
- S&P 500 Looking At Fed For Direction On Interest Rates
- Holding Steady Amid Whipsawing Markets
- The Outlook For S&P 500 Dividends In July 2025
- Most S&P 500 Sectors Set For Q2 Earnings Decline
- S&P 500 Investors Still Wondering If Rate Cuts Will Be On Fed's Menu
- Is The Dollar Setting Up For A Comeback?
- Q2 2025 Earnings Season Preview
- It Pays To Be Optimistic
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- S&P 500 Rallies 5% In June To Close Month At Record High
1日のレンジ
48.70 48.77
1年のレンジ
38.60 48.77
- 以前の終値
- 48.65
- 始値
- 48.76
- 買値
- 48.72
- 買値
- 49.02
- 安値
- 48.70
- 高値
- 48.77
- 出来高
- 12
- 1日の変化
- 0.14%
- 1ヶ月の変化
- 2.46%
- 6ヶ月の変化
- 14.53%
- 1年の変化
- 14.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K