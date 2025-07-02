시세섹션
통화 / BAUG
BAUG: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

48.91 USD 0.19 (0.39%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

BAUG 환율이 오늘 0.39%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 48.68이고 고가는 48.91이었습니다.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

일일 변동 비율
48.68 48.91
년간 변동
38.60 48.91
이전 종가
48.72
시가
48.84
Bid
48.91
Ask
49.21
저가
48.68
고가
48.91
볼륨
50
일일 변동
0.39%
월 변동
2.86%
6개월 변동
14.97%
년간 변동율
14.81%
20 9월, 토요일