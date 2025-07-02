Валюты / BAUG
BAUG: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August
48.61 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BAUG за сегодня изменился на -0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.58, а максимальная — 48.67.
Следите за динамикой Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
48.58 48.67
Годовой диапазон
38.60 48.70
- Предыдущее закрытие
- 48.63
- Open
- 48.67
- Bid
- 48.61
- Ask
- 48.91
- Low
- 48.58
- High
- 48.67
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.04%
- Месячное изменение
- 2.23%
- 6-месячное изменение
- 14.27%
- Годовое изменение
- 14.11%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.