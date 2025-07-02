FiyatlarBölümler
BAUG
BAUG: Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August

48.91 USD 0.19 (0.39%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BAUG fiyatı bugün 0.39% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 48.68 ve Yüksek fiyatı olarak 48.91 aralığında işlem gördü.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
48.68 48.91
Yıllık aralık
38.60 48.91
Önceki kapanış
48.72
Açılış
48.84
Satış
48.91
Alış
49.21
Düşük
48.68
Yüksek
48.91
Hacim
50
Günlük değişim
0.39%
Aylık değişim
2.86%
6 aylık değişim
14.97%
Yıllık değişim
14.81%
