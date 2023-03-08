Multi Order Placer

Questo tool consente di piazzare ordini multipli di tipo Sell Limit o Buy Limit.

E' possibile selezionare i seguenti parametri:

  • Numero di ordini da piazzare 
  • ID del primo ordine da piazzare
  • Prezzo di partenza del primo ordine
  • Valore dei lotti
  • Stop Loss
  • Take Profit
  • Step di posizionamento degli ordini in points
  • Tipo di transazione (Buy Limit o Sell Limit).

SL e TP sono fissi per tutti gli ordini piazzati.

Si consiglia vivamente di eseguire l'EA, effettuare gli ordini e disabilitarlo per evitare qualsiasi possibilità di ricevere ordini errati più volte.

