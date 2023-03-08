Multi Order Placer
- Experts
- Fabio Brondo
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 8 marzo 2023
- Attivazioni: 5
Questo tool consente di piazzare ordini multipli di tipo Sell Limit o Buy Limit.
E' possibile selezionare i seguenti parametri:
- Numero di ordini da piazzare
- ID del primo ordine da piazzare
- Prezzo di partenza del primo ordine
- Valore dei lotti
- Stop Loss
- Take Profit
- Step di posizionamento degli ordini in points
- Tipo di transazione (Buy Limit o Sell Limit).
SL e TP sono fissi per tutti gli ordini piazzati.
Si consiglia vivamente di eseguire l'EA, effettuare gli ordini e disabilitarlo per evitare qualsiasi possibilità di ricevere ordini errati più volte.