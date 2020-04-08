FX Market Dashboard

Fx Market Dashboard è uno strumento innovativo che presenta una grafica molto professionale.

Semplificare la lettura del mercato è sempre stata una nostra prerogativa e crediamo che con questo strumento tutti possano capire meglio il mercato.

Questo strumento si occupa principalmente di darci una visione chiara di quali sono le valute più forti e più deboli, attraverso queste informazioni possiamo iniziare a capire meglio dove il mercato mette denaro o porta via denaro.

La lettura della logica percentuale serve ad avere precisione nella lettura della quantità di moto insieme alle informazioni dei breakout che confermano le spinte reali.

Una dashboard all-in-one dedicata ai trader del mercato valutario che offre tutto ciò di cui hai bisogno per comprendere e agire con precisione su tutti i mercati valutari.

La navigazione è molto semplice, basta cliccare sul nome della tua coppia preferita per aprire la carta di riferimento.

Ci auguriamo che ti piaccia Fx Market Dashboard e ti aiuti a comprendere meglio tutti i movimenti del mercato.

Buon trading a tutti e buoni guadagni costanti.

Valori di input:

  • NEW_CHART_TO_OPEN
    • Apri un nuovo grafico
    • Formato da aggiungere al grafico aperto (è possibile applicare un formato personalizzato al grafico aperto)



