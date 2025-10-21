Risk2Reward MATR

Oynaklığa uyum sağlayarak, alım satım pozisyonlarını Ödüllendirmek için potansiyel Risk, Ortalama Gerçek Aralığa göre gösterilir. 'Al veya Sat' Düğmesine tıklandığında Risk-Ödül Kutuları gösterilir! ATR hesaplamasının bir faydası, bir işlemin ne zaman kapatılacağına dair zor bir kararın parçası olmayan bir meseleyle sevinin. Bu konu risk yönetimi kararınıza yardımcı olacaktır.





Özellikler

Ortalama Gerçek Aralık, piyasadaki oynaklığı pip veya fiyat olarak ölçen yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Gerçek Aralık, herhangi bir zaman diliminde bir mum çubuğunun en düşük işlem gören fiyatı ile en yüksek işlem gören fiyatı arasındaki farktır. Ortalama Gerçek Aralık, genel olarak, "önceki" bir gün periyodunun bu En Yüksek ve En Düşük seviyelerinin ortalamasını alır.

Örneğin, ATR göstergesinin varsayılan ayarları bize 14 Günlük bir süre verir. ATR, pip değerindeki En Yüksek ve En Düşük değerleri 14 güne bölerek toplar.





Ancak elbette bu, ortak göstergenin ötesinde, ATR. Gerçek şu ki, tamamen farklı üç TP, farklı pıp tüketimi için yalnızca kendi Zaman Dilimlerine güveniyor. Mum çubuklarının kuralı her Zaman Diliminde teknik olarak farklıdır. Ve böylece, aynı dönemi kullandığımızda her Zaman Dilimi için farklı bir sonuç buluyoruz.





Örnek:





Muhasebeleştirilen süre / gün: 14 / Süre: M30

Muhasebeleştirilen süre / günler: 14 / Süre: H1

Muhasebeleştirilen süre / günler: 14 / Süre: H4

^ Bunlar farklı Ortalama Gerçek Aralıklar sunacak ^

İşte gücün yattığı yer ve 3 tp'yi tercih etmemin nedeni: Teorik olarak, ilk tp'de ikinci tp'ye doğru bir takip olabilir. Üçüncü TP bekliyor! Stop Loss da Ortalama Gerçek Menzile dayanmaktadır. Dikkat çekici bir şekilde bu EA, olasılık faktörlerini ve pozisyon oluşturma için bir sınır noktasının nerede olacağına dair bir görüş arayan bir grafikçi içindir.

Bu konudaki daha sıkı / Daha küçük kutular, konsolidasyon ve düşük hacimler sırasında meydana gelen uzun süreli yana doğru hareket süresi için tipiktir. Tersine, piyasada daha fazla katılımcı olduğunda çok daha büyük bir kutu bulunur ve bu da daha fazla oynaklık yaratır. Hacim yükseldiğinde, Risk2Reward Kutusunu daha fazla uzatır. Oynaklık, Risk-Ödül Kutularının boyut ayarlamasını sağlar. Bu önemlidir çünkü RR kutularının ne kadar büyük veya küçük olabileceğini belirledi! Genel olarak, ayarlarla değiştirilebilir, tercih ettiğiniz pozisyon kapanışına ve kutuların ne kadar geriye gidebileceğine (ilerlemeniz için) göre özelleştirilebilir.













MATR genişletici ile çarpan

"Matrisin genişlemesi yoluyla çarpan", atr'nin, bilerek daha büyük bir ortalama gerçek aralık değerine sahip olacak şekilde çarpılarak genişlemesini dikkate alır. Bu, "Kar Al | Zararı Durdur" yönünde daha geniş bir mesafe sağlayacaktır.













= Son şamdanın nerede bittiğine ve mevcut şamdanın nerede olduğuna dikkat edin ve not alın. =













= Bunu açarken zaman dilimlerini değiştirmeyin, aksi takdirde Risk2Reward matrisi kendini siler =

















Alım Satım Riski Feragatnamesini / Alım Satım Hüküm ve Koşullarını kabul ettiğinizi unutmayın:





Ticaretin sadece senin ve senin. Bu ürünün üreticisi, manuel konumlarınıza fiziksel olarak katılmaz ve ürünün kullanımından başka bir bağlantı yoktur. Tüm kazançlar, ilgili kayıplara göre sizin kazancınızdır.

















'Al veya Sat' Düğmesine tıklandığında Risk-Ödül Kutuları gösterilir. Ortalama Gerçek Aralık, tercih ettiğiniz pıp aralığı kapanışına göre özelleştirilebilen ayarlarla değiştirilebilir. Bu konu risk yönetimi kararlarınıza yardımcı olacaktır.