Prop Genius
- Versione: 2.8
- Aggiornato: 5 settembre 2023
- Attivazioni: 5
Descrizione
Questo expert advisor è progettato per la gestione del tuo conto Prop Firm funded.
E' dotato della funzione Stealth Mode®, unica nel suo genere, che gli consente di aprire operazioni con tempistiche diverse rispetto ad altri conti su cui è attivo Prop Genius®, in modo da evitare il fenomeno del "copy trading".
Coppie raccomandate
XAUUSD,EURUSD,EURCAD,AUDCHF,AUDUSD,USDCAD,USDCHF
Lotto 0.32 per conto da 200K
Timeframe
H1
Caratteristiche
- gestione della perdita tramite "Soft" Martingala (alcune prop house non consentono questa tecnica)
- può tenere aperte operazioni durante la notte e nel weekend (alcune prop house non consentono questa tecnica)
- specifico per conti propfirm
- soddisfa la regola della consistenza sui volumi e sul profitto
- basso draw down
- FTMO, MFF
- apre in media 1 trade al giorno
- impiega Stop Loss e Take Profit (con Stealth Mode disattivo)
- filtro notizie
Parametri
General
- Asset Type - FOREX, GOLD, OTHER
- Open New Trades - consente o inibisce l'apertura di nuovi trades, non agisce sulla martingala che viene comunque aperta se necessario, utile per attendere la chiusura delle posizioni aperte prima del withdraw
- Initial Lots - lotto di partenza
- Stealth Mode® - attiva il sistema di camuffamento, se attivo non è possibile aprire trades manuali sullo stesso strumento su cui è in funzione Prop Genius®
- Max Spread - livello massimo dello spread per l'apertura di nuove posizioni
- Slippage - livello dello slippage per l'apertura di nuove posizioni
- Magic ID - numero personalizzabile per identificare le operazioni aperte da Prop Genius®, non agisce se è attiva lo Stealth Mode®
- Comment In Orders - il commento descrittivo che si desidera far comparire nelle operazioni aperte da Prop Genius®, non agisce se è attiva lo Stealth Mode®
Profit/Loss
- TP - numero di pips per il calcolo del Take Profit rispetto al prezzo di ingresso
- SL - numero di pips per il calcolo dello Stop Loss rispetto al prezzo di ingresso, questo parametro è ignorato se è attiva la martingala per la gestione della perdita in quanto lo Stop Loss viene calcolato automaticamente
Martingale
- Enable Martingale - attiva l'uso della martingala come tecnica per la gestione della perdita
- Max Orders Number - numero massimo di posizioni che possono essere aperte prima di chiudere a Stop Loss
- Order Distance - numero di pips per l'apertura la successiva posizione rispetto a quella precedente
- Lot Multiplier - moltiplicatore del lotto per la successiva posizione rispetto alla precedente
- Emergency per Pair Max Loss % - è la percentuale di valuta calcolata sul Balance oltre la quale entra in funzione lo Stop Loss di emergenza, agisce per singolo strumento/coppia, adeguare questo parametri in base al massimo draw down giornaliero della propfirm
News Filters
(si basa sull'orario del PC sul quale è installato MetaTrader 4)
- Enable News Filter #1 - attiva il primo filtro sulle news, durante il periodo impostato Prop Genius® non apre nuove posizioni ma può chiudere quelle già aperte
- Start Time - data e ora di inizio del filtro
- End Time - data e ora di fine del filtro
- Enable News Filter #2 - attiva il secondo filtro sulle news, durante il periodo impostato Prop Genius® non apre nuove posizioni ma può chiudere quelle già aperte
- Start Time - data e ora di inizio del filtro
- End Time - data e ora di fine del filtro
- Enable News Filter #3 - attiva il terzo filtro sulle news, durante il periodo impostato Prop Genius® non apre nuove posizioni ma può chiudere quelle già aperte
- Start Time - data e ora di inizio del filtro
- End Time - data e ora di fine del filtro
Expert fantastico, veramente profittevole! Supporto eccellente! Consigliatissimo!!!