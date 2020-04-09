Gom Market Scanner
- Utilità
- Alexandre Feumba Njiki
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
GoM MARKET Scanner V1.0
Scanner di mercato professionale multi-timeframe
GoM MARKET Scanner è uno strumento avanzato di analisi multi-timeframe, progettato per individuare opportunità di trading ad alta probabilità su tutti i simboli del Market Watch.
Combina trend HTF, conferme LTF e ponderazione dei segnali per fornire decisioni chiare: BUY / SELL / WAIT.
Caratteristiche principali:
-
Scansione completa del Market Watch
-
Analisi da D1 a M1
-
Decisione di trading finale
-
Forza e affidabilità del segnale
-
Dashboard professionale
-
Avvisi push MetaTrader
Non esegue operazioni automatiche.
Strumento di supporto decisionale.