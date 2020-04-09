Gom Market Scanner

GoM MARKET Scanner V1.0

Scanner di mercato professionale multi-timeframe

GoM MARKET Scanner è uno strumento avanzato di analisi multi-timeframe, progettato per individuare opportunità di trading ad alta probabilità su tutti i simboli del Market Watch.

Combina trend HTF, conferme LTF e ponderazione dei segnali per fornire decisioni chiare: BUY / SELL / WAIT.

Caratteristiche principali:

  • Scansione completa del Market Watch

  • Analisi da D1 a M1

  • Decisione di trading finale

  • Forza e affidabilità del segnale

  • Dashboard professionale

  • Avvisi push MetaTrader

Non esegue operazioni automatiche.
Strumento di supporto decisionale.


