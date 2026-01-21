GoM Scalping Pro V1.21

Sistema professionale di segnali multi-timeframe per scalping e intraday

GoM Scalping Pro è un indicatore avanzato progettato per generare segnali BUY / SELL ad alta precisione, ottimizzati per scalping e trading intraday. Combina lettura del trend, filtro di allineamento multi-timeframe e logiche di conferma per evidenziare opportunità più pulite e coerenti.

L’indicatore mostra automaticamente sul grafico:

segnale e livello di ingresso (Entry)

Stop Loss (calcolo dinamico)

fino a 4 livelli di Take Profit

Funzioni principali:

Segnali chiari con visualizzazione professionale

Filtro multi-timeframe per maggiore coerenza

Livelli Entry / SL / TP automatici

Gestione dinamica basata su volatilità e struttura

Avvisi push, popup (opzionale) e suono

Interfaccia pulita e facile da leggere

Non esegue operazioni automaticamente: è uno strumento di supporto decisionale.