GoM Scalping Pro

GoM Scalping Pro V1.21

Sistema professionale di segnali multi-timeframe per scalping e intraday

GoM Scalping Pro è un indicatore avanzato progettato per generare segnali BUY / SELL ad alta precisione, ottimizzati per scalping e trading intraday. Combina lettura del trend, filtro di allineamento multi-timeframe e logiche di conferma per evidenziare opportunità più pulite e coerenti.

L’indicatore mostra automaticamente sul grafico:

  • segnale e livello di ingresso (Entry)

  • Stop Loss (calcolo dinamico)

  • fino a 4 livelli di Take Profit

Funzioni principali:

  • Segnali chiari con visualizzazione professionale

  • Filtro multi-timeframe per maggiore coerenza

  • Livelli Entry / SL / TP automatici

  • Gestione dinamica basata su volatilità e struttura

  • Avvisi push, popup (opzionale) e suono

  • Interfaccia pulita e facile da leggere

Non esegue operazioni automaticamente: è uno strumento di supporto decisionale.


