GoM Scalping Pro
- Indicatori
- Alexandre Feumba Njiki
- Versione: 1.21
- Attivazioni: 5
GoM Scalping Pro V1.21
Sistema professionale di segnali multi-timeframe per scalping e intraday
GoM Scalping Pro è un indicatore avanzato progettato per generare segnali BUY / SELL ad alta precisione, ottimizzati per scalping e trading intraday. Combina lettura del trend, filtro di allineamento multi-timeframe e logiche di conferma per evidenziare opportunità più pulite e coerenti.
L’indicatore mostra automaticamente sul grafico:
segnale e livello di ingresso (Entry)
Stop Loss (calcolo dinamico)
fino a 4 livelli di Take Profit
Funzioni principali:
Segnali chiari con visualizzazione professionale
Filtro multi-timeframe per maggiore coerenza
Livelli Entry / SL / TP automatici
Gestione dinamica basata su volatilità e struttura
Avvisi push, popup (opzionale) e suono
Interfaccia pulita e facile da leggere
Non esegue operazioni automaticamente: è uno strumento di supporto decisionale.