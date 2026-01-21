Scalp Balance EA

Scalp Balance EA is a multi-currency and multi-timeframe trading advisor that scalps profits on multiple pairs simultaneously, avoiding large drawdowns and generating stable profits. It can work on one or several currency pairs, up to 15 currency pairs on a single chart, including gold. Furthermore, it can receive signals from multiple timeframes simultaneously.


Live signal on all currency pairs - https://www.mql5.com/en/signals/2354740

Live signal on XAUUSD - https://www.mql5.com/en/signals/2354745


The advisor does not use dangerous trading methods such as martingale, grid, or averaging methods. Each trade is protected by a stop loss and take profit. It features trade management functions with trailing stops and breakeven, and smart trade closing features that protect your deposit.


Recommended settings:

Symbol: ANY
Timeframe: ANY
Deposit: Minimum $100 per currency pair or $1,000 for all currency pairs
Altri dall’autore
TimeCome
Ivan Lazarenko
5 (1)
Experts
TimeCome EA uses a reliable and effective level breakout trading system adapted for gold trading, this is a professional trading system created for traders! TimeCome EA  this is a reliable advisor that operates on a price-driven strategy without indicators. Its built-in risk management system includes dynamic lot sizing, stop-loss, and take-profit, all aimed at maximizing the potential of each trade while protecting your capital. TimeCome EA  — is a system with a clear structure and transparent
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione