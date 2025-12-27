Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro è un indicatore di livello professionale progettato per evidenziare i principali livelli intraday di supporto e resistenza, dove il prezzo reagisce naturalmente durante la sessione di trading.

Invece di generare segnali di trading, questo strumento fornisce un framework di lettura chiaro e strutturato, consentendo ai trader di prendere decisioni informate basate sul comportamento del prezzo, sulle reazioni e sulla struttura del mercato.

L’indicatore è pensato per i trader che apprezzano chiarezza, precisione e stabilità, senza repainting né complessità inutili.

Cosa fa questo indicatore?

Intraday Secret Levels Pro traccia automaticamente un insieme di livelli di prezzo orizzontali che agiscono come:

  • Zone di supporto intraday

  • Zone di resistenza intraday

  • Livelli di equilibrio e di reazione

Questi livelli aiutano i trader a identificare:

  • Aree in cui il prezzo è probabile che faccia una pausa

  • Zone di rifiuto o di consolidamento

  • Livelli chiave per ingressi, uscite e gestione del rischio

Tutti i livelli sono perfettamente orizzontali, stabili e non ridisegnano (no repainting).

Come i trader utilizzano Intraday Secret Levels Pro

Questo indicatore è comunemente utilizzato per:

  • Trading intraday

  • Scalping

  • Trading in range

  • Strategie di mean reversion

  • Uscite parziali e posizionamento degli stop

I trader combinano questi livelli con:

  • Price action

  • Pattern di candele

  • Struttura di mercato

  • Contesto della sessione

L’indicatore non forza le operazioni — fornisce contesto.

Caratteristiche principali

  • Livelli orizzontali chiari di supporto e resistenza

  • Progettato specificamente per il trading intraday

  • Calcoli stabili — senza repainting

  • Si adatta automaticamente alle condizioni di mercato attuali

  • Gerarchia visiva chiara per una facile lettura del grafico

  • Funziona senza appesantire il grafico

  • Leggero ed efficiente

Strumenti e timeframe

  • Adatto a Forex, Gold (XAUUSD), Indici, ecc.

  • Ottimizzato per timeframe intraday (M1 a M15)

Perché scegliere Intraday Secret Levels Pro?

  • Nessun indicatore in ritardo

  • Nessuna falsa promessa

  • Nessuna sovra-ottimizzazione

  • Focus sulla struttura del prezzo, non sui segnali

  • Progettato per trader che desiderano controllo e chiarezza

Note importanti

  • Questo indicatore non genera segnali di acquisto o vendita

  • Il trading comporta dei rischi

  • Il comportamento passato del mercato non garantisce risultati futuri

  • L’indicatore è uno strumento di supporto decisionale, non un sistema di trading

Compatibilità

  • MetaTrader 4

  • Funziona con tutti i broker che supportano MT4

  • Nessuna dipendenza esterna


