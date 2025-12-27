Intraday Secret Levels Pro
Intraday Secret Levels Pro
Intraday Secret Levels Pro è un indicatore di livello professionale progettato per evidenziare i principali livelli intraday di supporto e resistenza, dove il prezzo reagisce naturalmente durante la sessione di trading.
Invece di generare segnali di trading, questo strumento fornisce un framework di lettura chiaro e strutturato, consentendo ai trader di prendere decisioni informate basate sul comportamento del prezzo, sulle reazioni e sulla struttura del mercato.
L’indicatore è pensato per i trader che apprezzano chiarezza, precisione e stabilità, senza repainting né complessità inutili.
Cosa fa questo indicatore?
Intraday Secret Levels Pro traccia automaticamente un insieme di livelli di prezzo orizzontali che agiscono come:
-
Zone di supporto intraday
-
Zone di resistenza intraday
-
Livelli di equilibrio e di reazione
Questi livelli aiutano i trader a identificare:
-
Aree in cui il prezzo è probabile che faccia una pausa
-
Zone di rifiuto o di consolidamento
-
Livelli chiave per ingressi, uscite e gestione del rischio
Tutti i livelli sono perfettamente orizzontali, stabili e non ridisegnano (no repainting).
Come i trader utilizzano Intraday Secret Levels Pro
Questo indicatore è comunemente utilizzato per:
-
Trading intraday
-
Scalping
-
Trading in range
-
Strategie di mean reversion
-
Uscite parziali e posizionamento degli stop
I trader combinano questi livelli con:
-
Price action
-
Pattern di candele
-
Struttura di mercato
-
Contesto della sessione
L’indicatore non forza le operazioni — fornisce contesto.
Caratteristiche principali
-
Livelli orizzontali chiari di supporto e resistenza
-
Progettato specificamente per il trading intraday
-
Calcoli stabili — senza repainting
-
Si adatta automaticamente alle condizioni di mercato attuali
-
Gerarchia visiva chiara per una facile lettura del grafico
-
Funziona senza appesantire il grafico
-
Leggero ed efficiente
Strumenti e timeframe
-
Adatto a Forex, Gold (XAUUSD), Indici, ecc.
-
Ottimizzato per timeframe intraday (M1 a M15)
Perché scegliere Intraday Secret Levels Pro?
-
Nessun indicatore in ritardo
-
Nessuna falsa promessa
-
Nessuna sovra-ottimizzazione
-
Focus sulla struttura del prezzo, non sui segnali
-
Progettato per trader che desiderano controllo e chiarezza
Note importanti
-
Questo indicatore non genera segnali di acquisto o vendita
-
Il trading comporta dei rischi
-
Il comportamento passato del mercato non garantisce risultati futuri
-
L’indicatore è uno strumento di supporto decisionale, non un sistema di trading
Compatibilità
-
MetaTrader 4
-
Funziona con tutti i broker che supportano MT4
-
Nessuna dipendenza esterna