Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro는 거래 세션 동안 가격이 자연스럽게 반응하는 중요한 일중 지지 및 저항 레벨을 표시하도록 설계된 전문 등급 인디케이터입니다.

이 도구는 매수·매도 신호를 생성하지 않으며, 대신 명확하고 구조화된 가격 프레임워크를 제공하여 트레이더가 가격 행동, 반응, 그리고 시장 구조를 기반으로 보다 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다.

이 인디케이터는 명확성, 정밀성, 안정성을 중시하는 트레이더를 위해 설계되었으며, 리페인팅이나 불필요한 복잡성을 포함하지 않습니다.

이 인디케이터는 무엇을 하나요?

Intraday Secret Levels Pro는 자동으로 수평 가격 레벨 세트를 표시하며, 다음과 같은 역할을 합니다.

  • 일중 지지 구역

  • 일중 저항 구역

  • 균형 및 가격 반응 레벨

이 레벨들은 트레이더가 다음과 같은 영역을 식별하는 데 도움을 줍니다.

  • 가격이 일시적으로 멈출 가능성이 있는 영역

  • 거부 반응 또는 횡보(콘솔리데이션) 구역

  • 진입, 청산 및 리스크 관리를 위한 핵심 가격 레벨

모든 레벨은 완전히 수평이며 안정적이고 리페인팅되지 않습니다.

트레이더들은 Intraday Secret Levels Pro를 어떻게 사용하나요?

이 인디케이터는 다음과 같은 방식으로 자주 사용됩니다.

  • 일중 트레이딩

  • 스캘핑

  • 레인지 트레이딩

  • 평균회귀(Mean Reversion) 전략

  • 부분 청산 및 스탑 배치

트레이더들은 이러한 레벨을 다음 요소들과 함께 활용합니다.

  • 프라이스 액션

  • 캔들스틱 패턴

  • 시장 구조

  • 세션 컨텍스트

이 인디케이터는 거래를 강요하지 않습니다 — **시장에 대한 맥락(Context)**을 제공합니다.

주요 기능

  • 명확한 수평 지지 및 저항 레벨

  • 일중 트레이딩에 특화된 설계

  • 안정적인 계산 방식 — 리페인팅 없음

  • 현재 시장 환경에 자동으로 적응

  • 차트 가독성을 높이는 명확한 시각적 계층 구조

  • 차트를 복잡하게 만들지 않음

  • 가볍고 효율적인 구조

적용 시장 및 시간 프레임

  • Forex, Gold (XAUUSD), Indices 등 다양한 시장에 적합

  • 일중 시간 프레임에 최적화됨 (M1 ~ M15)

왜 Intraday Secret Levels Pro를 선택해야 하나요?

  • 지연되는 인디케이터 없음

  • 과장되거나 거짓된 약속 없음

  • 과도한 최적화 없음

  • 신호가 아닌 가격 구조에 집중

  • 통제력과 명확성을 원하는 트레이더를 위해 설계

중요 안내 사항

  • 본 인디케이터는 매수 또는 매도 신호를 생성하지 않습니다

  • 트레이딩에는 위험이 따릅니다

  • 과거의 시장 움직임은 미래의 결과를 보장하지 않습니다

  • 본 인디케이터는 거래 시스템이 아닌 의사결정 지원 도구입니다

호환성

  • MetaTrader 4

  • MT4를 지원하는 모든 브로커에서 작동

  • 외부 종속성 없음


