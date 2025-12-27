Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro 是一款专业级指标，旨在识别关键的日内支撑与阻力水平，这些位置是价格在交易日中自然产生反应的区域。

该工具并不生成交易信号，而是提供一个清晰且结构化的价格框架，帮助交易者基于价格行为、市场反应以及市场结构做出更有依据的决策。

该指标专为重视清晰度、精确性和稳定性的交易者而设计，不存在重绘，也不包含不必要的复杂性。

该指标的作用是什么？

Intraday Secret Levels Pro 会自动绘制一组水平价格水平，其作用包括：

  • 日内支撑区域

  • 日内阻力区域

  • 平衡与价格反应水平

这些水平有助于交易者识别：

  • 价格可能暂停运行的区域

  • 价格拒绝或盘整的区域

  • 用于入场、出场以及风险管理的关键价格水平

所有水平线均为完全水平、稳定且不重绘

交易者如何使用 Intraday Secret Levels Pro

该指标通常用于：

  • 日内交易

  • 剥头皮交易（Scalping）

  • 区间交易

  • 均值回归策略

  • 分批止盈与止损位置设定

交易者通常将这些水平与以下分析方法结合使用：

  • 价格行为（Price Action）

  • K线形态

  • 市场结构

  • 交易时段背景

该指标不会强制给出交易决策 —— 它只提供市场背景与参考依据

主要功能特点

  • 清晰的水平支撑与阻力线

  • 专为日内交易设计

  • 稳定的计算方式 —— 不重绘

  • 自动适应当前市场环境

  • 清晰的视觉层级，便于阅读图表

  • 不会使图表变得杂乱

  • 轻量且高效

适用交易品种与时间周期

  • 适用于外汇、黄金、指数等市场

  • 针对日内时间周期进行了优化（M1 至 M15）

为什么选择 Intraday Secret Levels Pro？

  • 无滞后型指标

  • 无虚假承诺

  • 无过度优化

  • 专注于价格结构，而非交易信号

  • 专为追求掌控力与清晰度的交易者打造

重要说明

  • 本指标不生成买入或卖出信号

  • 交易存在风险

  • 过去的市场行为不代表未来结果

  • 本指标是辅助决策工具，而非完整交易系统

兼容性

  • MetaTrader 4

  • 适用于所有支持 MT4 的经纪商

  • 无任何外部依赖


