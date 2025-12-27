Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro 是一款专业级指标，旨在识别关键的日内支撑与阻力水平，这些位置是价格在交易日中自然产生反应的区域。

该工具并不生成交易信号，而是提供一个清晰且结构化的价格框架，帮助交易者基于价格行为、市场反应以及市场结构做出更有依据的决策。

该指标专为重视清晰度、精确性和稳定性的交易者而设计，不存在重绘，也不包含不必要的复杂性。

该指标的作用是什么？

Intraday Secret Levels Pro 会自动绘制一组水平价格水平，其作用包括：

日内支撑区域

日内阻力区域

平衡与价格反应水平

这些水平有助于交易者识别：

价格可能暂停运行的区域

价格拒绝或盘整的区域

用于入场、出场以及风险管理的关键价格水平

所有水平线均为完全水平、稳定且不重绘。

交易者如何使用 Intraday Secret Levels Pro

该指标通常用于：

日内交易

剥头皮交易（Scalping）

区间交易

均值回归策略

分批止盈与止损位置设定

交易者通常将这些水平与以下分析方法结合使用：

价格行为（Price Action）

K线形态

市场结构

交易时段背景

该指标不会强制给出交易决策 —— 它只提供市场背景与参考依据。

主要功能特点

清晰的水平支撑与阻力线

专为日内交易设计

稳定的计算方式 —— 不重绘

自动适应当前市场环境

清晰的视觉层级，便于阅读图表

不会使图表变得杂乱

轻量且高效

适用交易品种与时间周期

适用于外汇、黄金、指数等市场

针对日内时间周期进行了优化（M1 至 M15）

为什么选择 Intraday Secret Levels Pro？

无滞后型指标

无虚假承诺

无过度优化

专注于价格结构，而非交易信号

专为追求掌控力与清晰度的交易者打造

重要说明

本指标不生成买入或卖出信号

交易存在风险

过去的市场行为不代表未来结果

本指标是辅助决策工具，而非完整交易系统

兼容性