Intraday Secret Levels Pro
- 指标
- Vincent Dhabarry
- 版本: 1.0
- 激活: 5
Intraday Secret Levels Pro
Intraday Secret Levels Pro 是一款专业级指标，旨在识别关键的日内支撑与阻力水平，这些位置是价格在交易日中自然产生反应的区域。
该工具并不生成交易信号，而是提供一个清晰且结构化的价格框架，帮助交易者基于价格行为、市场反应以及市场结构做出更有依据的决策。
该指标专为重视清晰度、精确性和稳定性的交易者而设计，不存在重绘，也不包含不必要的复杂性。
该指标的作用是什么？
Intraday Secret Levels Pro 会自动绘制一组水平价格水平，其作用包括：
-
日内支撑区域
-
日内阻力区域
-
平衡与价格反应水平
这些水平有助于交易者识别：
-
价格可能暂停运行的区域
-
价格拒绝或盘整的区域
-
用于入场、出场以及风险管理的关键价格水平
所有水平线均为完全水平、稳定且不重绘。
交易者如何使用 Intraday Secret Levels Pro
该指标通常用于：
-
日内交易
-
剥头皮交易（Scalping）
-
区间交易
-
均值回归策略
-
分批止盈与止损位置设定
交易者通常将这些水平与以下分析方法结合使用：
-
价格行为（Price Action）
-
K线形态
-
市场结构
-
交易时段背景
该指标不会强制给出交易决策 —— 它只提供市场背景与参考依据。
主要功能特点
-
清晰的水平支撑与阻力线
-
专为日内交易设计
-
稳定的计算方式 —— 不重绘
-
自动适应当前市场环境
-
清晰的视觉层级，便于阅读图表
-
不会使图表变得杂乱
-
轻量且高效
适用交易品种与时间周期
-
适用于外汇、黄金、指数等市场
-
针对日内时间周期进行了优化（M1 至 M15）
为什么选择 Intraday Secret Levels Pro？
-
无滞后型指标
-
无虚假承诺
-
无过度优化
-
专注于价格结构，而非交易信号
-
专为追求掌控力与清晰度的交易者打造
重要说明
-
本指标不生成买入或卖出信号
-
交易存在风险
-
过去的市场行为不代表未来结果
-
本指标是辅助决策工具，而非完整交易系统
兼容性
-
MetaTrader 4
-
适用于所有支持 MT4 的经纪商
-
无任何外部依赖