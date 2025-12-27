Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro es un indicador de nivel profesional diseñado para resaltar niveles clave intradía de soporte y resistencia, donde el precio reacciona de forma natural durante la sesión de trading.

En lugar de generar señales de trading, esta herramienta proporciona un marco de análisis limpio y estructurado, permitiendo a los traders tomar decisiones informadas basadas en el comportamiento del precio, las reacciones y la estructura del mercado.

El indicador está diseñado para traders que valoran la claridad, precisión y estabilidad, sin repainting ni complejidad innecesaria.

¿Qué hace este indicador?

Intraday Secret Levels Pro traza automáticamente un conjunto de niveles de precio horizontales que actúan como:

  • Zonas de soporte intradía

  • Zonas de resistencia intradía

  • Niveles de equilibrio y reacción

Estos niveles ayudan a los traders a identificar:

  • Áreas donde el precio puede detenerse

  • Zonas de rechazo o consolidación

  • Niveles clave para entradas, salidas y gestión del riesgo

Todos los niveles son perfectamente horizontales, estables y no repintan.

Cómo utilizan los traders Intraday Secret Levels Pro

Este indicador se utiliza comúnmente para:

  • Trading intradía

  • Scalping

  • Trading en rango

  • Estrategias de mean reversion

  • Salidas parciales y colocación de stops

Los traders combinan estos niveles con:

  • Price action

  • Patrones de velas

  • Estructura del mercado

  • Contexto de la sesión

El indicador no fuerza operaciones — proporciona contexto.

Características principales

  • Niveles horizontales claros de soporte y resistencia

  • Diseñado específicamente para trading intradía

  • Cálculos estables — sin repainting

  • Se adapta automáticamente a las condiciones actuales del mercado

  • Jerarquía visual clara para facilitar la lectura del gráfico

  • Funciona sin saturar el gráfico

  • Ligero y eficiente

Instrumentos y marcos temporales

  • Adecuado para Forex, Oro, Índices, etc.

  • Optimizado para marcos temporales intradía (M1 a M15)

¿Por qué elegir Intraday Secret Levels Pro?

  • Sin indicadores retardados

  • Sin promesas falsas

  • Sin sobre-optimización

  • Enfocado en la estructura del precio, no en señales

  • Diseñado para traders que buscan control y claridad

Notas importantes

  • Este indicador no genera señales de compra o venta

  • El trading implica riesgos

  • El comportamiento pasado del mercado no garantiza resultados futuros

  • El indicador es una herramienta de apoyo a la decisión, no un sistema de trading

Compatibilidad

  • MetaTrader 4

  • Funciona con todos los brokers compatibles con MT4

  • Sin dependencias externas


