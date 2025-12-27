Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro es un indicador de nivel profesional diseñado para resaltar niveles clave intradía de soporte y resistencia, donde el precio reacciona de forma natural durante la sesión de trading.

En lugar de generar señales de trading, esta herramienta proporciona un marco de análisis limpio y estructurado, permitiendo a los traders tomar decisiones informadas basadas en el comportamiento del precio, las reacciones y la estructura del mercado.

El indicador está diseñado para traders que valoran la claridad, precisión y estabilidad, sin repainting ni complejidad innecesaria.

¿Qué hace este indicador?

Intraday Secret Levels Pro traza automáticamente un conjunto de niveles de precio horizontales que actúan como:

Zonas de soporte intradía

Zonas de resistencia intradía

Niveles de equilibrio y reacción

Estos niveles ayudan a los traders a identificar:

Áreas donde el precio puede detenerse

Zonas de rechazo o consolidación

Niveles clave para entradas, salidas y gestión del riesgo

Todos los niveles son perfectamente horizontales, estables y no repintan.

Cómo utilizan los traders Intraday Secret Levels Pro

Este indicador se utiliza comúnmente para:

Trading intradía

Scalping

Trading en rango

Estrategias de mean reversion

Salidas parciales y colocación de stops

Los traders combinan estos niveles con:

Price action

Patrones de velas

Estructura del mercado

Contexto de la sesión

El indicador no fuerza operaciones — proporciona contexto.

Características principales

Niveles horizontales claros de soporte y resistencia

Diseñado específicamente para trading intradía

Cálculos estables — sin repainting

Se adapta automáticamente a las condiciones actuales del mercado

Jerarquía visual clara para facilitar la lectura del gráfico

Funciona sin saturar el gráfico

Ligero y eficiente

Instrumentos y marcos temporales

Adecuado para Forex, Oro, Índices, etc.

Optimizado para marcos temporales intradía (M1 a M15)

¿Por qué elegir Intraday Secret Levels Pro?

Sin indicadores retardados

Sin promesas falsas

Sin sobre-optimización

Enfocado en la estructura del precio, no en señales

Diseñado para traders que buscan control y claridad

Notas importantes

Este indicador no genera señales de compra o venta

El trading implica riesgos

El comportamiento pasado del mercado no garantiza resultados futuros

El indicador es una herramienta de apoyo a la decisión, no un sistema de trading

Compatibilidad