Intraday Secret Levels Pro es un indicador de nivel profesional diseñado para resaltar niveles clave intradía de soporte y resistencia, donde el precio reacciona de forma natural durante la sesión de trading.
En lugar de generar señales de trading, esta herramienta proporciona un marco de análisis limpio y estructurado, permitiendo a los traders tomar decisiones informadas basadas en el comportamiento del precio, las reacciones y la estructura del mercado.
El indicador está diseñado para traders que valoran la claridad, precisión y estabilidad, sin repainting ni complejidad innecesaria.
¿Qué hace este indicador?
Intraday Secret Levels Pro traza automáticamente un conjunto de niveles de precio horizontales que actúan como:
Zonas de soporte intradía
Zonas de resistencia intradía
Niveles de equilibrio y reacción
Estos niveles ayudan a los traders a identificar:
Áreas donde el precio puede detenerse
Zonas de rechazo o consolidación
Niveles clave para entradas, salidas y gestión del riesgo
Todos los niveles son perfectamente horizontales, estables y no repintan.
Cómo utilizan los traders Intraday Secret Levels Pro
Este indicador se utiliza comúnmente para:
Trading intradía
Scalping
Trading en rango
Estrategias de mean reversion
Salidas parciales y colocación de stops
Los traders combinan estos niveles con:
Price action
Patrones de velas
Estructura del mercado
Contexto de la sesión
El indicador no fuerza operaciones — proporciona contexto.
Características principales
Niveles horizontales claros de soporte y resistencia
Diseñado específicamente para trading intradía
Cálculos estables — sin repainting
Se adapta automáticamente a las condiciones actuales del mercado
Jerarquía visual clara para facilitar la lectura del gráfico
Funciona sin saturar el gráfico
Ligero y eficiente
Instrumentos y marcos temporales
Adecuado para Forex, Oro, Índices, etc.
Optimizado para marcos temporales intradía (M1 a M15)
¿Por qué elegir Intraday Secret Levels Pro?
Sin indicadores retardados
Sin promesas falsas
Sin sobre-optimización
Enfocado en la estructura del precio, no en señales
Diseñado para traders que buscan control y claridad
Notas importantes
Este indicador no genera señales de compra o venta
El trading implica riesgos
El comportamiento pasado del mercado no garantiza resultados futuros
El indicador es una herramienta de apoyo a la decisión, no un sistema de trading
Compatibilidad
MetaTrader 4
Funciona con todos los brokers compatibles con MT4
Sin dependencias externas