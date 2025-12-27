Intraday Secret Levels Pro
- Indicateurs
- Vincent Dhabarry
- Version: 1.0
- Activations: 5
Intraday Secret Levels Pro
Intraday Secret Levels Pro est un indicateur de niveau professionnel conçu pour mettre en évidence les niveaux intraday clés de support et de résistance, là où le prix réagit naturellement au cours de la séance de trading.
Au lieu de générer des signaux de trading, cet outil fournit un cadre de lecture clair et structuré, permettant aux traders de prendre des décisions éclairées basées sur le comportement du prix, les réactions et la structure du marché.
L’indicateur est conçu pour les traders qui privilégient la clarté, la précision et la stabilité, sans repainting ni complexité inutile.
Que fait cet indicateur ?
Intraday Secret Levels Pro trace automatiquement un ensemble de niveaux de prix horizontaux qui agissent comme :
-
Zones de support intraday
-
Zones de résistance intraday
-
Niveaux d’équilibre et de réaction
Ces niveaux aident les traders à identifier :
-
Les zones où le prix est susceptible de marquer une pause
-
Les zones de rejet ou de consolidation
-
Les niveaux clés pour les entrées, sorties et la gestion du risque
Tous les niveaux sont parfaitement horizontaux, stables et ne repaintent pas.
Comment les traders utilisent Intraday Secret Levels Pro
Cet indicateur est couramment utilisé pour :
-
Le trading intraday
-
Le scalping
-
Le trading en range
-
Les stratégies de mean reversion
-
Les sorties partielles et le placement des stops
Les traders combinent ces niveaux avec :
-
Le price action
-
Les configurations de chandeliers
-
La structure du marché
-
Le contexte de la session
L’indicateur ne force aucune prise de position — il fournit du contexte.
Caractéristiques principales
-
Niveaux horizontaux clairs de support et de résistance
-
Conçu spécifiquement pour le trading intraday
-
Calculs stables — sans repainting
-
S’adapte automatiquement aux conditions actuelles du marché
-
Hiérarchie visuelle claire pour une lecture facile du graphique
-
Fonctionne sans encombrer le graphique
-
Léger et efficace
Instruments et unités de temps
-
Adapté au Forex, à l’Or, aux Indices, etc.
-
Optimisé pour les unités de temps intraday (M1 à M15)
Pourquoi choisir Intraday Secret Levels Pro ?
-
Aucun indicateur retardé
-
Aucune fausse promesse
-
Aucune sur-optimisation
-
Axé sur la structure du prix, pas sur les signaux
-
Conçu pour les traders qui veulent contrôle et clarté
Notes importantes
-
Cet indicateur ne génère pas de signaux d’achat ou de vente
-
Le trading comporte des risques
-
Les comportements passés du marché ne garantissent pas les résultats futurs
-
L’indicateur est un outil d’aide à la décision, pas un système de trading
Compatibilité
-
MetaTrader 4
-
Fonctionne sur tous les brokers supportant MT4
-
Aucune dépendance externe