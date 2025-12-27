Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro est un indicateur de niveau professionnel conçu pour mettre en évidence les niveaux intraday clés de support et de résistance, là où le prix réagit naturellement au cours de la séance de trading.

Au lieu de générer des signaux de trading, cet outil fournit un cadre de lecture clair et structuré, permettant aux traders de prendre des décisions éclairées basées sur le comportement du prix, les réactions et la structure du marché.

L’indicateur est conçu pour les traders qui privilégient la clarté, la précision et la stabilité, sans repainting ni complexité inutile.

Que fait cet indicateur ?

Intraday Secret Levels Pro trace automatiquement un ensemble de niveaux de prix horizontaux qui agissent comme :

Zones de support intraday

Zones de résistance intraday

Niveaux d’équilibre et de réaction

Ces niveaux aident les traders à identifier :

Les zones où le prix est susceptible de marquer une pause

Les zones de rejet ou de consolidation

Les niveaux clés pour les entrées, sorties et la gestion du risque

Tous les niveaux sont parfaitement horizontaux, stables et ne repaintent pas.

Comment les traders utilisent Intraday Secret Levels Pro

Cet indicateur est couramment utilisé pour :

Le trading intraday

Le scalping

Le trading en range

Les stratégies de mean reversion

Les sorties partielles et le placement des stops

Les traders combinent ces niveaux avec :

Le price action

Les configurations de chandeliers

La structure du marché

Le contexte de la session

L’indicateur ne force aucune prise de position — il fournit du contexte.

Caractéristiques principales

Niveaux horizontaux clairs de support et de résistance

Conçu spécifiquement pour le trading intraday

Calculs stables — sans repainting

S’adapte automatiquement aux conditions actuelles du marché

Hiérarchie visuelle claire pour une lecture facile du graphique

Fonctionne sans encombrer le graphique

Léger et efficace

Instruments et unités de temps

Adapté au Forex, à l’Or, aux Indices, etc.

Optimisé pour les unités de temps intraday (M1 à M15)

Pourquoi choisir Intraday Secret Levels Pro ?

Aucun indicateur retardé

Aucune fausse promesse

Aucune sur-optimisation

Axé sur la structure du prix, pas sur les signaux

Conçu pour les traders qui veulent contrôle et clarté

Notes importantes

Cet indicateur ne génère pas de signaux d’achat ou de vente

Le trading comporte des risques

Les comportements passés du marché ne garantissent pas les résultats futurs

L’indicateur est un outil d’aide à la décision, pas un système de trading

Compatibilité