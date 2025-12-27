Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro é um indicador de nível profissional projetado para destacar níveis intradiários importantes de suporte e resistência, onde o preço reage naturalmente ao longo do dia de negociação.

Em vez de gerar sinais de trade, esta ferramenta fornece um framework de leitura claro e estruturado, permitindo que os traders tomem decisões informadas com base no comportamento do preço, nas reações e na estrutura do mercado.

O indicador foi desenvolvido para traders que valorizam clareza, precisão e estabilidade, sem repainting ou complexidade desnecessária.

O que este indicador faz?

Intraday Secret Levels Pro traça automaticamente um conjunto de níveis de preço horizontais que atuam como:

  • Zonas de suporte intradiárias

  • Zonas de resistência intradiárias

  • Níveis de equilíbrio e reação

Esses níveis ajudam os traders a identificar:

  • Áreas onde o preço provavelmente irá pausar

  • Zonas de rejeição ou consolidação

  • Níveis-chave para entradas, saídas e gestão de risco

Todos os níveis são perfeitamente horizontais, estáveis e não repintam.

Como os traders utilizam o Intraday Secret Levels Pro

Este indicador é comumente utilizado para:

  • Trading intradiário

  • Scalping

  • Trading em range

  • Estratégias de mean reversion

  • Saídas parciais e posicionamento de stops

Os traders combinam esses níveis com:

  • Price action

  • Padrões de velas (candlesticks)

  • Estrutura de mercado

  • Contexto da sessão

O indicador não força operações — ele fornece contexto.

Principais características

  • Níveis horizontais claros de suporte e resistência

  • Desenvolvido especificamente para trading intradiário

  • Cálculos estáveis — sem repainting

  • Adapta-se automaticamente às condições atuais do mercado

  • Hierarquia visual clara para facilitar a leitura do gráfico

  • Funciona sem poluir o gráfico

  • Leve e eficiente

Instrumentos e períodos de tempo

  • Adequado para Forex, Ouro, Índices, entre outros

  • Otimizado para períodos intradiários (M1 a M15)

Por que escolher o Intraday Secret Levels Pro?

  • Sem indicadores atrasados

  • Sem promessas falsas

  • Sem sobre-otimização

  • Foco na estrutura do preço, não em sinais

  • Projetado para traders que buscam controle e clareza

Notas importantes

  • Este indicador não gera sinais de compra ou venda

  • Trading envolve riscos

  • O comportamento passado do mercado não garante resultados futuros

  • O indicador é uma ferramenta de apoio à decisão, não um sistema de trading

Compatibilidade

  • MetaTrader 4

  • Funciona com todos os brokers que suportam MT4

  • Sem dependências externas


