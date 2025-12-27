Intraday Secret Levels Pro
- Indicadores
- Vincent Dhabarry
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Intraday Secret Levels Pro é um indicador de nível profissional projetado para destacar níveis intradiários importantes de suporte e resistência, onde o preço reage naturalmente ao longo do dia de negociação.
Em vez de gerar sinais de trade, esta ferramenta fornece um framework de leitura claro e estruturado, permitindo que os traders tomem decisões informadas com base no comportamento do preço, nas reações e na estrutura do mercado.
O indicador foi desenvolvido para traders que valorizam clareza, precisão e estabilidade, sem repainting ou complexidade desnecessária.
O que este indicador faz?
Intraday Secret Levels Pro traça automaticamente um conjunto de níveis de preço horizontais que atuam como:
-
Zonas de suporte intradiárias
-
Zonas de resistência intradiárias
-
Níveis de equilíbrio e reação
Esses níveis ajudam os traders a identificar:
-
Áreas onde o preço provavelmente irá pausar
-
Zonas de rejeição ou consolidação
-
Níveis-chave para entradas, saídas e gestão de risco
Todos os níveis são perfeitamente horizontais, estáveis e não repintam.
Como os traders utilizam o Intraday Secret Levels Pro
Este indicador é comumente utilizado para:
-
Trading intradiário
-
Scalping
-
Trading em range
-
Estratégias de mean reversion
-
Saídas parciais e posicionamento de stops
Os traders combinam esses níveis com:
-
Price action
-
Padrões de velas (candlesticks)
-
Estrutura de mercado
-
Contexto da sessão
O indicador não força operações — ele fornece contexto.
Principais características
-
Níveis horizontais claros de suporte e resistência
-
Desenvolvido especificamente para trading intradiário
-
Cálculos estáveis — sem repainting
-
Adapta-se automaticamente às condições atuais do mercado
-
Hierarquia visual clara para facilitar a leitura do gráfico
-
Funciona sem poluir o gráfico
-
Leve e eficiente
Instrumentos e períodos de tempo
-
Adequado para Forex, Ouro, Índices, entre outros
-
Otimizado para períodos intradiários (M1 a M15)
Por que escolher o Intraday Secret Levels Pro?
-
Sem indicadores atrasados
-
Sem promessas falsas
-
Sem sobre-otimização
-
Foco na estrutura do preço, não em sinais
-
Projetado para traders que buscam controle e clareza
Notas importantes
-
Este indicador não gera sinais de compra ou venda
-
Trading envolve riscos
-
O comportamento passado do mercado não garante resultados futuros
-
O indicador é uma ferramenta de apoio à decisão, não um sistema de trading
Compatibilidade
-
MetaTrader 4
-
Funciona com todos os brokers que suportam MT4
-
Sem dependências externas