Intraday Secret Levels Pro

Intraday Secret Levels Pro é um indicador de nível profissional projetado para destacar níveis intradiários importantes de suporte e resistência, onde o preço reage naturalmente ao longo do dia de negociação.

Em vez de gerar sinais de trade, esta ferramenta fornece um framework de leitura claro e estruturado, permitindo que os traders tomem decisões informadas com base no comportamento do preço, nas reações e na estrutura do mercado.

O indicador foi desenvolvido para traders que valorizam clareza, precisão e estabilidade, sem repainting ou complexidade desnecessária.

O que este indicador faz?

Intraday Secret Levels Pro traça automaticamente um conjunto de níveis de preço horizontais que atuam como:

Zonas de suporte intradiárias

Zonas de resistência intradiárias

Níveis de equilíbrio e reação

Esses níveis ajudam os traders a identificar:

Áreas onde o preço provavelmente irá pausar

Zonas de rejeição ou consolidação

Níveis-chave para entradas, saídas e gestão de risco

Todos os níveis são perfeitamente horizontais, estáveis e não repintam.

Como os traders utilizam o Intraday Secret Levels Pro

Este indicador é comumente utilizado para:

Trading intradiário

Scalping

Trading em range

Estratégias de mean reversion

Saídas parciais e posicionamento de stops

Os traders combinam esses níveis com:

Price action

Padrões de velas (candlesticks)

Estrutura de mercado

Contexto da sessão

O indicador não força operações — ele fornece contexto.

Principais características

Níveis horizontais claros de suporte e resistência

Desenvolvido especificamente para trading intradiário

Cálculos estáveis — sem repainting

Adapta-se automaticamente às condições atuais do mercado

Hierarquia visual clara para facilitar a leitura do gráfico

Funciona sem poluir o gráfico

Leve e eficiente

Instrumentos e períodos de tempo

Adequado para Forex, Ouro, Índices, entre outros

Otimizado para períodos intradiários (M1 a M15)

Por que escolher o Intraday Secret Levels Pro?

Sem indicadores atrasados

Sem promessas falsas

Sem sobre-otimização

Foco na estrutura do preço, não em sinais

Projetado para traders que buscam controle e clareza

Notas importantes

Este indicador não gera sinais de compra ou venda

Trading envolve riscos

O comportamento passado do mercado não garante resultados futuros

O indicador é uma ferramenta de apoio à decisão, não um sistema de trading

Compatibilidade