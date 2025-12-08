Alpha Risk Controller PRO

Alpha Risk Controller PRO – Sistema Professionale di Gestione del Rischio

Alpha Risk Controller PRO è uno strumento avanzato progettato per aiutare i trader a mantenere una gestione del rischio disciplinata, proteggere il capitale ed evitare operazioni eccessive.
Funziona perfettamente sia con trading manuale che insieme ad altri Expert Advisor.

Questo prodotto non genera segnali di entrata.
Il suo scopo è fornire protezione del capitale, gestione automatica del lotto e controllo delle operazioni.

Funzionalità Principali

1. Calcolo Automatico del Lotto

  • Lotto basato su percentuale di rischio

  • Lotto fisso

  • Calcolo basato su saldo o equity

  • Limiti minimo e massimo configurabili

2. Protezione Giornaliera, Settimanale e Mensile

  • Limite giornaliero di perdita

  • Obiettivo giornaliero di profitto

  • Blocco di sicurezza settimanale

  • Limite mensile di rischio

  • Stop automatico delle nuove operazioni al raggiungimento dei limiti

3. Controllo del Drawdown

  • Drawdown basato sul saldo

  • Drawdown basato sull’equity

  • Soft Lock (blocca nuove operazioni)

  • Hard Lock (chiude tutte le posizioni e interrompe la negoziazione)

4. Protezione del Profitto

  • Blocco automatico del profitto flottante

  • Breakeven globale

  • Take Profit globale per tutte le operazioni

  • Modalità fissa o a scaglioni

5. Filtri di Sicurezza

  • Filtro massimo spread

  • Protezione livello di margine

  • Limite massimo numero di trade

  • Blocco delle operazioni durante alta volatilità (opzionale)

6. Pannello Visivo e Monitoraggio Live

Mostra in tempo reale:

  • Lotto calcolato

  • Stato del drawdown

  • Spread

  • Livello di margine

  • Blocchi di sicurezza attivi

  • Impostazioni di gestione del rischio

Ideale Per

  • Trader che desiderano disciplina e controllo

  • Chi utilizza più EA contemporaneamente

  • Chi sostiene o prepara esami di prop firm

  • Principianti che necessitano protezione del capitale

  • Trader che operano in mercati ad alta volatilità

Caratteristiche Tecniche

  • Funziona su forex, metalli, indici, crypto e strumenti sintetici

  • Compatibile con tutti i timeframe (M1–M5 consigliati)

  • Compatibile con tutti i broker

  • Nessun deposito minimo richiesto

  • Funziona insieme ad altri EA senza conflitti

Incluso Nel Pacchetto

  • Aggiornamenti a vita

  • Impostazioni chiare e intuitive

  • Installazione semplice

  • Avvio immediato appena aggiunto al grafico

Se desideri, posso creare anche:
✔ una breve introduzione per la pagina MQL5,
✔ la descrizione completa dei parametri,
✔ i testi per gli screenshot del prodotto.


Altri dall’autore
Reversal merchant
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Indicatori
Reversal Merchant Overview Reversal Merchant is a non-repainting MT5 indicator that identifies high-probability market turning points. It combines Average True Range (ATR) volatility analysis with a long-term 100-period EMA filter to catch exhaustion moves and potential reversals. The tool draws clear buy/sell arrows directly on the chart and can optionally alert you in real time. Core Logic Look-Back Reversal Detection: Scans the highest highs and lowest lows over a user-defined period to loc
Focused Trend Breakout Trader
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Experts
Here's a detailed description of your EA, explaining how it works and how best to use it. Overview This Expert Advisor (EA) is designed to trade multiple symbols using a trend-following and momentum-based strategy. It utilizes Williams %R (WPR), Moving Averages (MA), Relative Strength Index (RSI), DeMarker, and ATR to identify optimal trade entries and exits. The EA dynamically calculates lot size based on risk percentage and manages stop-loss (SL) and take-profit (TP) using the ATR (Average Tru
Reversal merchant pro
Moses Ebiakpoyerimowei Waritimi
Indicatori
Reversal merchant  is a powerful, non-repainting technical indicator designed for MetaTrader 5, delivering precise buy and sell signals for traders seeking reliable entry and exit points. Built with advanced filtering mechanisms, it combines multiple technical analysis tools to identify high-probability reversal opportunities in any market, making it ideal for forex, stocks, commodities, and indices trading. Non-Repainting Signals : Generates stable buy (lime arrows) and sell (red arrows) signa
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione