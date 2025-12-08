Alpha Risk Controller PRO
Alpha Risk Controller PRO è uno strumento avanzato progettato per aiutare i trader a mantenere una gestione del rischio disciplinata, proteggere il capitale ed evitare operazioni eccessive.
Funziona perfettamente sia con trading manuale che insieme ad altri Expert Advisor.
Questo prodotto non genera segnali di entrata.
Il suo scopo è fornire protezione del capitale, gestione automatica del lotto e controllo delle operazioni.
Funzionalità Principali
1. Calcolo Automatico del Lotto
-
Lotto basato su percentuale di rischio
-
Lotto fisso
-
Calcolo basato su saldo o equity
-
Limiti minimo e massimo configurabili
2. Protezione Giornaliera, Settimanale e Mensile
-
Limite giornaliero di perdita
-
Obiettivo giornaliero di profitto
-
Blocco di sicurezza settimanale
-
Limite mensile di rischio
-
Stop automatico delle nuove operazioni al raggiungimento dei limiti
3. Controllo del Drawdown
-
Drawdown basato sul saldo
-
Drawdown basato sull’equity
-
Soft Lock (blocca nuove operazioni)
-
Hard Lock (chiude tutte le posizioni e interrompe la negoziazione)
4. Protezione del Profitto
-
Blocco automatico del profitto flottante
-
Breakeven globale
-
Take Profit globale per tutte le operazioni
-
Modalità fissa o a scaglioni
5. Filtri di Sicurezza
-
Filtro massimo spread
-
Protezione livello di margine
-
Limite massimo numero di trade
-
Blocco delle operazioni durante alta volatilità (opzionale)
6. Pannello Visivo e Monitoraggio Live
Mostra in tempo reale:
-
Lotto calcolato
-
Stato del drawdown
-
Spread
-
Livello di margine
-
Blocchi di sicurezza attivi
-
Impostazioni di gestione del rischio
Ideale Per
-
Trader che desiderano disciplina e controllo
-
Chi utilizza più EA contemporaneamente
-
Chi sostiene o prepara esami di prop firm
-
Principianti che necessitano protezione del capitale
-
Trader che operano in mercati ad alta volatilità
Caratteristiche Tecniche
-
Funziona su forex, metalli, indici, crypto e strumenti sintetici
-
Compatibile con tutti i timeframe (M1–M5 consigliati)
-
Compatibile con tutti i broker
-
Nessun deposito minimo richiesto
-
Funziona insieme ad altri EA senza conflitti
Incluso Nel Pacchetto
-
Aggiornamenti a vita
-
Impostazioni chiare e intuitive
-
Installazione semplice
-
Avvio immediato appena aggiunto al grafico
